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Британська The Times переплутала Україну з Білоруссю: опубліковано карту

23 березня, 19:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

На карті вийшли дві Білорусі – маленька "північна" і велика "південна"

Впливове британське видання The Times опублікувало обкладинку, в якому допустило недозволений ляп – переплутало Україну з Білоруссю.

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На карті "коронавірусної" Європи нашу країну підписали Білоруссю. Тож на зображенні вийшло дві Республіки Білорусь – маленька "північна" і велика "південна". Водночас зрозуміти, чи була карта України зображена з окупованим Донбасом і Кримом, не є можливим, адже досить значну її частину перекрила плашка з інформацією про ситуацію з коронавірусом у Туреччині.

The Times

The Times

Нагадаємо, це не перший раз, коли в Британії припускаються помилок стосовно нашої країни. Так, у вересні-2020 Британська загальнонаціональна телерадіомовна організація BBC в матеріалі про катастрофу літака Ан-26 з курсантами під Чугуєвом опублікувала карту України без Криму.

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Британська The Times переплутала Україну з Білоруссю: опубліковано карту
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А в листопаді-2019 популярне британське видання The Economist опублікувало відеоролик, в якому карту України зобразили без Криму.

А в січні-2020 журнал опублікував свій щорічний Індекс демократії (Democracy Index), в якому оцінюється рівень громадянських свобод населення 167 країн світу, і знову "подарував" Крим РФ. Півострів на карті був помічений помаранчевим кольором – як і вся Росія, яку віднесли до авторитарних режимів. Водночас територія України була зафарбована в жовтий – колір "гібридних" режимів.

А от влітку-2019 виявилося, що карти України без окупованого півострова продавали для дітей – в мережі гіпермаркетів Metro знайшли шкільні щоденники з "російським Кримом".

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Великобританія курйоз скандал Білорусія карта України

Джерело: Сьогодні

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