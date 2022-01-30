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Буде холодно та волого: погода в Україні на 30 січня (мапа)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 січня, 06:34
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У західних регіонах прогнозують снігопади
У північних областях синоптики повідомляють про сніг. Колаж "Сьогодні"
У північних областях синоптики повідомляють про сніг. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в неділю, 30 січня, буде холодною та вологою.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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Погода в регіонах

"Поблизу Ісландії вже утворився новий циклон, який рухатиметься Європою. Це призведе до погіршення погодних умов в Україні: поривчастий вітер, на заході та півночі країни снігопади", – йдеться у повідомленні.

У західних регіонах прогнозують снігопади. Позначки на термометрах покажуть 0. +4 градуси. На сході буде трохи холодніше -2...+1 градус, там також сніжуватиме.

У північних областях синоптики інформують про сніг. Температура становитиме 0...+2 градуси. На півдні – снігопади, слід очікувати на потепління до +1...+5 градусів.

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У Києві в неділю, 30 січня, передбачають снігову погоду та до 0...+2 градусів.

Дострокова весна навряд чи буде

За прогнозами Укргідрометцентру, лютий виявиться теплішим і менш сніжним , ніж січень

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Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, у лютому середньомісячна температура повітря буде від нуля до чотирьох градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до шести градусів морозу, це близько до норми.

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