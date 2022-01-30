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Будет холодно и влажно: погода в Украине на 30 января (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 января, 06:34
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В западных регионах прогнозируют снегопады
В северных областях синоптики информируют о снеге. Коллаж "Сегодня"
В северных областях синоптики информируют о снеге. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в воскресенье, 30 января, будет холодной и влажной.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Погода в регионах

"Вблизи Исландии уже образовался новый циклон, который будет двигаться по Европе. Это приведет к ухудшению погодных условий в Украине: порывистый ветер, на западе и севере страны снегопады", – говорится в сообщении.

В западных регионах прогнозируют снегопады. Отметки на термометрах покажут 0.. +4 градуса. На востоке будет несколько холоднее -2...+1 градус, там также будет снежить.

В северных областях синоптики информируют о снеге. Температура составит 0...+2 градуса. На юге – снегопады, следует ожидать потепления до +1...+5 градусов.

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В Киеве в воскресенье, 30 января, предусматривают снежную погоду и до 0...+2 градусов.

Досрочная весна вряд ли будет

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется более теплым и менее снежным, чем январь.

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Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, в наступающем феврале среднемесячная температура воздуха будет от ноля до четырех градусов мороза, на высокогорье Карпат – до шести градусов мороза, это близко к норме.

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