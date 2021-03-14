Як у Франції: Ляшко дав прогноз щодо темпів вакцинації від COVID-19

В Україні темпи вакцинації від COVID-19 відповідають загальноєвропейським на початковому етапі і їх можна буде оцінити не раніше, ніж через два місяці.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "НВ".
"Ви всі зараз порівнюєте нашу ситуацію з іншими країнами, де кампанія триває понад два місяці. Я вам можу серйозно сказати: якщо ви подивитеся зараз на Францію, то Україна має з нею показники один в один за кількістю проведених щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії" , – стверджує він.
Водночас Ляшко визнав, що Україна все ж "трошки" відстає від запланованих графіків, але в цьому винні святкові дні з 8 березня – оскільки напередодні роз'їхалися багато лікарів.
Він також поскаржився на складності з вакцинацією персоналу в ковідних лікарнях.
"З організаційного погляду вакцинувати людей у ковідних лікарнях усе ж таки складніше. Є певна група людей, яку ми повинні вакцинувати. Зараз у всіх закладах охорони здоров’я, буде більша кількість вакцинованих, спроможності мобільних бригад виростуть в рази, і вакцинація набиратиме темпи", – зазначив головний санлікар.
Ляшко додав, що зараз головне – регулярні поставки вакцини від коронавірусу в нашу країну.
Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні від коронавірусу було щеплено лише 38 237 осіб.
Ми також писали, що Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати від коронавірусу 80% населення України до кінця поточного року.
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