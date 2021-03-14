Русский
$ 27,75
33,17
  1. Новини України

Як у Франції: Ляшко дав прогноз щодо темпів вакцинації від COVID-19

14 березня, 02:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Головний санлікар каже, що все йде за планом

В Україні темпи вакцинації від COVID-19 відповідають загальноєвропейським на початковому етапі і їх можна буде оцінити не раніше, ніж через два місяці.

Реклама

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "НВ".

"Ви всі зараз порівнюєте нашу ситуацію з іншими країнами, де кампанія триває понад два місяці. Я вам можу серйозно сказати: якщо ви подивитеся зараз на Францію, то Україна має з нею показники один в один за кількістю проведених щеплень за добу з початку вакцинальної кампанії" , – стверджує він.

Водночас Ляшко визнав, що Україна все ж "трошки" відстає від запланованих графіків, але в цьому винні святкові дні з 8 березня – оскільки напередодні роз'їхалися багато лікарів.

Він також поскаржився на складності з вакцинацією персоналу в ковідних лікарнях.

В тренді
В Україні в розпал пандемії коронавірусу 73 тисячі медиків втратили роботу
Реклама

"З організаційного погляду вакцинувати людей у ковідних лікарнях усе ж таки складніше. Є певна група людей, яку ми повинні вакцинувати. Зараз у всіх закладах охорони здоров’я, буде більша кількість вакцинованих, спроможності мобільних бригад виростуть в рази, і вакцинація набиратиме темпи", – зазначив головний санлікар.

Ляшко додав, що зараз головне – регулярні поставки вакцини від коронавірусу в нашу країну.

Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні від коронавірусу було щеплено лише 38 237 осіб.

Ми також писали, що Міністерство охорони здоров'я планує вакцинувати від коронавірусу 80% населення України до кінця поточного року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)
Вбивство дівчинки в Херсонській області: усі подробиці трагедії (фото и видео)Інші регіони
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивць
Загибель дівчинки на Херсонщині: в селі розповіли про можливих вбивцьІнші регіони
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
Маріуполь та Одеса
Маріуполь та Одеса "хочуть до Росії". Чоловік пропагандистки Скабєєвой зробив скандальну заявуРосія
Націоналізація
Націоналізація "Мотор Січі": у "Слузі народу" готують законопроєктЕкономіка
"Дірявий" сервіс: чому Укрзалізниця зазнає мільярдних збитків (відео)Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти