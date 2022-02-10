Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 🇩🇪 Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Чи буде в Україні новий локдаун через "Омікрон": відповідь МОЗ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 18:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз у країні зростає кількість зараження коронавірусом, але не госпіталізацій
Зараз працює лише адаптивний карантин
Зараз працює лише адаптивний карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Введення в країні локдауну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" у МОЗ заперечують. Захворюваність зростає, але при цьому кількість госпіталізованих не збільшується.

Про це повідомив на брифінгу Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Полтавській ОДА.

Реклама

"Зростає кількість випадків (зараження коронавірусом) ред.), але не госпіталізацій. Локдауна не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону", – сказав Ляшко.

Міністр додав, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути і про карантини.

Тяжкі наслідки від "Омікрону"

Дехто вважає "Омікрон" легким вірусом.

Реклама

"Але поразки, що виникають після цієї інфекції, дуже важкі інфаркти та інсульти. Грип за симптоматичною картиною дуже схожий на "Омікрон". Але при грипі кров розріджується, а при COVID-19 відбувається тромбоутворення", – сказав генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова Сергій Риженко.

Він наголосив на необхідності вакцинації та дотримання карантинних норм.

Читайте також:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Полетів із України? Де зараз знаходиться бізнесмен Ярославський Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Шоколад та халва "зі смаком" Гордона: скільки коштують і де шукати у Києві (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Рябчук два тижні провів у РФ. У справі про трагічну стрілянину у Дніпрі новий поворот Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

251 844

захворіло за тиждень в Україні

+13%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти