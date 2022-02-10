Чи буде в Україні новий локдаун через "Омікрон": відповідь МОЗ

Зараз у країні зростає кількість зараження коронавірусом, але не госпіталізацій

Зараз працює лише адаптивний карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Введення в країні локдауну через поширення штаму коронавірусу "Омікрон" у МОЗ заперечують. Захворюваність зростає, але при цьому кількість госпіталізованих не збільшується.

Про це повідомив на брифінгу Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Полтавській ОДА.

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"Зростає кількість випадків (зараження коронавірусом) – ред.), але не госпіталізацій. Локдауна не буде. Ми працюємо в адаптивному карантині, який передбачає червону зону", – сказав Ляшко.

Міністр додав, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути і про карантини.

Тяжкі наслідки від "Омікрону"

Дехто вважає "Омікрон" легким вірусом.

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"Але поразки, що виникають після цієї інфекції, дуже важкі – інфаркти та інсульти. Грип за симптоматичною картиною дуже схожий на "Омікрон". Але при грипі кров розріджується, а при COVID-19 відбувається тромбоутворення", – сказав генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова Сергій Риженко.

Він наголосив на необхідності вакцинації та дотримання карантинних норм.

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