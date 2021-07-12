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"Буду другим після Каденюка": мер Дніпра Філатов зібрався в космос

12 липня 2021 16:15

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Чиновник заявив, що вже навіть пройшов базовий курс підготовки астронавтів у навчальному центрі NASA і готовий стати першим космічним туристом-українцем

Борис Філатов буде космічним туристом. Колаж "Сьогодні"

Борис Філатов буде космічним туристом. Колаж "Сьогодні"

Після успішного польоту мільярдера Річарда Бренсон у космос, мер Дніпра Борис Філатов теж розраховує відправитися на орбіту Землі, оскільки вже має відповідний квиток за 200 тисяч доларів.

Про це він написав у Facebook.

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"У нього вийшло. Річард Бренсон злітав у космос. 12 років, довгих майже 12 років я чекав цієї події. Коли я приєднався до команди Virgin Galactic – мені ніхто не вірив. Особливо після того, як наш човен розбився вщент при посадці і один пілот загинув, а другий залишився інвалідом", – написав він.

Філатов відзначив, що вже багато років власники квитків Virgin Galactic підтримують зв'язок один з одним в надії полетіти в космос.

"А ще ми готувалися. Я, наприклад, пройшов базовий курс підготовки астронавтів у навчальному центрі NASA, кілька разів літав по кривій Кеплера, випробував центрифугу – симулятор польотів "Фенікс". Якщо все піде як треба, то я буду другою людиною у незалежній Україні, хто після Каденюка побував у космосі і першим космічним туристом", – заявив мер Дніпра.

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Філатов відзначив, що у списку космічних туристів він 146-й, але місця у черзі розподіляються залежно від того, коли і скільки хто заплатив. Ті, хто заплатив першими і більшу суму, ті і в пріоритеті.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", компанія британського мільярдера Річарда Бренсона запустила розіграш – є можливість безкоштовно полетіти у космос. Прийом заявок закінчиться 1 вересня, а переможця оголосять приблизно 29 вересня.

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