Були навіть у розшуку. Поліція півроку шукала трьох дітей, які просто жили з батьком

Чоловік забрав трьох неповнолітніх та покинув свою дружину, не повідомивши, куди поїхав

Дітей знайшли лише через півроку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція Харківської області знайшла трьох дітей, які зникли у серпні 2021 року. До правоохоронців звернулася мати неповнолітніх, в результаті їх оголосили у державний розшук.

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Про це повідомили у пресслужбі поліції.

У лютому правоохоронці таки встановили місцезнаходження дітей. Увесь цей час хлопчики і дівчинка знаходились з батьком у Київській області.

Подробиці

9 вересня минулого року до поліції в Харкові надійшла заява від 34-річної жінки про те, що її чоловік, мешканець Києва, перешкоджає їй виховувати дітей.

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Як встановили поліцейські, батько не бажав, щоб діти спілкувались з матір’ю. В серпні 2021 року він разом з ними поїхав від свої жінки і не повідомив їй, куди саме.

Де були діти

Щоб встановити місцезнаходження дітей правоохоронці оголосили їх у державний розшук.

Лише через півроку з'ясувалося, що двоє хлопчиків 13 років, трирічна дівчинка та їх батько знаходяться на території Київської області. Про те, що діти перебували у розшуку, чоловік не знав. Діти були у безпеці і жодних злочинів по відношенню до них ніхто не скоював.

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Зниклих дітей знайшли. Фото: поліція Харківської області

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