Мета у них одна: Наєв порівняв скупчення військ РФ в 2014-му і зараз

На початку війни Росія теж стягнула до кордону України величезне військо – через 7 років ситуація повторюється

Нинішнє скупчення військ РФ поблизу кордонів України схоже на те, що було в 2014-му і мета їх не змінилася – демонстрація сили і готовність до вторгнення, щоб вплинути на керівництво нашої країни. Про це розповів в інтерв'ю командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, у 2014 році Збройні сили РФ були накопичені уздовж державно кордону України для демонстрації військового впливу на керівництво України.

"Така ж ситуація сталася в цей раз, коли здійснилося накопичення з 28 батально-тактичних груп до більш ніж 50 (до 105 тисяч особового складу). Мета таких дій – демонстрація військової присутності навколо кордону України на тих напрямках, які, можливо, будуть нести загрозу Україні. Мета одна – показати їх готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути при бажанні їх військово-політичного керівництва", – сказав Наєв.

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Генерал підкреслив, що українська розвідка спостерігала за стягуванням Росією військ до України і у відповідь посилювали потенційно небезпечні напрямки, де агресор міг напасти.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Росія все-таки відвела частину військ – тільки ті, які були додатково перекинуті в окупований Крим на навчання. Але на інших ділянках кордону війська РФ залишилися. Ми розбиралися, чому Росія повністю не відводить війська від кордонів.

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Тим часом міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team проаналізувала відведення російських військ і зазначила, що в 2014-му таке вже було, а потім сталося вторгнення.