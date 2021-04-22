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У 2014-му таке вже було... У чому підвох у відведенні військ РФ від України

22 квітня, 17:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Розслідувачі Conflict Intelligence Team пояснили, що агресор відводить не всі сили – поблизу кордону залишається серйозне військо

Росія відводить війська від кордонів Українипісля проведення навчань. Спочатку очікувана загроза вторгнення начебто і спала, але радіти зарано. Міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) розібралася, що загроза для України зберігається, а військова техніка далеко не поїде.

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Росія відступає?

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про закінчення раптової перевірку російських військ і наказав до 1 травня повернути в місця постійної дислокації особовий склад 58-ї армії (базується на Північному Кавказі), 41-й армії Центрального військового округу, а також 7-ї, 98-ї і 76-ї десантних дивізій.

Путін и Шойгу

Путін и Шойгу / Фото: Reuters

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У CIT відзначають, що на повернення в місця постійної дислокації відведено менше 10 днів, хоча перекидання в Крим і до кордонів України зайняло майже місяць.

Загроза вторгнення залишається

  • За словами Шойгу, техніка 41-ї армії залишиться на полігоні "Погоново" (мова йде про табір під Воронежем). Техніка буде знаходитися там як мінімум до вересня, до навчань "Захід-2021".
  • При необхідності перекинути особовий склад 41-ї армії назад під Воронеж можна протягом лічених днів.
  • У поєднанні з частинами, які постійно базуються біля кордону України і в Криму, це означає, що деяка загроза введення російських регулярних військ на Донбас або іншу територію України зберігається.
  • Військовий аналітик Енді Сколлік нагадав, що в травні 2014 року також заявлялося про відведення військ від українського кордону. Однак тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп (коли трапився Іловайськ).

Також експерти розповіли сайту "Сьогодні", що означає відведення військ РФ.

Відео: Сьогодні

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