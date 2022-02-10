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СЬОГОДНІ Новини України

Цілі України на переговорах у Берліні, а також жахлива ДТП у Запоріжжі — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 06:00
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Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні, а у Запоріжжі водій під дією наркотиків збив двох школярок
Єрмак розповів, які питання підніме Україна в Берліні, а в Запоріжжі двоє дівчат потрапили під колеса автомобіля/Колаж: "Сьогодні"
Єрмак розповів, які питання підніме Україна в Берліні, а в Запоріжжі двоє дівчат потрапили під колеса автомобіля/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Іскандери" та "Буки" біля кордонів України: Росія продовжує стягувати техніку

Росія продовжує зосереджувати тяжку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною. Для підготовки до наступу агресору знадобиться лише кілька тижнів.

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Росія нарощує військову техніку біля українського кордону/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"
Росія нарощує військову техніку біля українського кордону/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні" / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В Офісі президента назвали цілі України на переговорах у Берліні

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні. Йтиметься, зокрема, про відкриття КПВВ та звільнення полонених.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна порушить кілька важливих питань/Фото: колаж: "Сьогодні"
За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна порушить кілька важливих питань/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Війська США готуються до евакуації громадян: в Україну не заходитимуть

Війська США у Польщі готуються допомогти американським громадянам, які можуть бігти в країну, якщо Росія вторгнеться в Україну. Чиновники на умовах анонімності повідомили, що війська США не входитимуть до України для евакуації американських громадян, але за потреби створять тимчасові пункти на території Польщі.

Джо Байден також порадив американцям покинути Україну/Колаж: "Сьогодні"
Джо Байден також порадив американцям покинути Україну/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі водій під дією наркотиків збив двох школярок

У Запоріжжі 29-річний водій збив двох неповнолітніх дівчаток. Їх госпіталізували із тяжкими травмами. У крові винуватця ДТП знайшли наркотики.

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Правоохоронці затримали винуватця ДТП/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"
Правоохоронці затримали винуватця ДТП/Фото: Національна поліція, колаж: "Сьогодні"

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