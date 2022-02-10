Цілі України на переговорах у Берліні, а також жахлива ДТП у Запоріжжі — головні новини за ніч

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"Іскандери" та "Буки" біля кордонів України: Росія продовжує стягувати техніку
Росія продовжує зосереджувати тяжку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною. Для підготовки до наступу агресору знадобиться лише кілька тижнів.
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В Офісі президента назвали цілі України на переговорах у Берліні
Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні. Йтиметься, зокрема, про відкриття КПВВ та звільнення полонених.
Війська США готуються до евакуації громадян: в Україну не заходитимуть
Війська США у Польщі готуються допомогти американським громадянам, які можуть бігти в країну, якщо Росія вторгнеться в Україну. Чиновники на умовах анонімності повідомили, що війська США не входитимуть до України для евакуації американських громадян, але за потреби створять тимчасові пункти на території Польщі.
У Запоріжжі водій під дією наркотиків збив двох школярок
У Запоріжжі 29-річний водій збив двох неповнолітніх дівчаток. Їх госпіталізували із тяжкими травмами. У крові винуватця ДТП знайшли наркотики.