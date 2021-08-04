Чим вакцинуватися від COVID і чому виникає побочка: поради епідеміолога

Людмила Мухарська відповіла на запитання українців щодо вакцинації проти коронавірусу у проєкті Запитай у лікаря Фонду Ріната Ахметова

Людмила Мухарська відповіла на запитання про вакцинацію / колаж "Сьогодні"

Вакцин проти COVID-19 Україна отримала уже майже 12 мільйонів доз, але повністю щеплено тільки два мільйони українців. Більшість відтягують імунізацію, бо бояться побічних реакцій. Яка побочка та чому виникає найчастіше і як швидко минає, розповіла епідеміолог, заслужена лікарка України Людмила Мухарська.

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Експертка щодня отримує десятки запитань щодо вакцинації і відповідає на них на діджитал-майданчиках Фонду Ріната Ахметова, зокрема у щотижневих прямих ефірах "Запитай у лікаря".

Чим вакцинуватися

Щодо вибору вакцини Мухарська висловилася однозначно, всі зареєстровані в Україні – підходять.

"Будь-яка вакцина, яка зареєстрована, у будь-якій країні, у тому числі в Україні, підходить для вакцинації", – каже лікарка.

AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna – усі чотири вакцини після щеплення можуть викликати реакції локального характеру, і це – нормально, заспокоює лікарка.

"Може бути там почервоніння у місті ін’єкції, може там боліти рука – на це не потрібно звертати увагу, це може пройти, буквально, за одну, ну, інколи за дві доби", – переконує Мухарська.

Чому виникають побічні реакції

Водночас експерт пояснила, чому майже 1% від щеплених мали більш неприємні симптоми, ніж почервоніння: лихоманку та підвищення температури.

"Це говорить про те, що організм людини відреагував на введення вакцини і організм починає виробляти антитіла", – каже вона.

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Наразі багато тих, хто не встиг вчасно зробити другу дозу, порушивши термін між введенням препарату. У таких випадках епідеміологиня радить звернутися до сімейного лікаря – вона припускає, що знадобиться додатковий, третій, укол.

"Я все ж таки думаю, що її треба зробити, цю другу дозу. А як вже далі – чи потрібна буде ще одна, бустерна, доза, додаткова? Це буде вирішувати лікар в індивідуальному порядку. Але це питання ще не вирішене остаточно. Тут ще йдуть дискусії", – пояснила Мухарська.

Карантинних заходів не уникнути

Експертка сама перехворіла на коронавірус пів року тому, однак переконана, що це не привід відмовитися від маски, дистанції та іншого захисту. Як і після вакцинації – слід бути насторожі.

"Виходжу з квартири у масці, у ліфті спускаюся в масці, на вулиці я не ходжу в масці, звичайно, але у приміщеннях так", – поділилася заслужена лікарка України Мухарська.

Вона прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні вже за кілька тижнів – коли майже чверть населення повернеться додому із заробітків, таборів, відпусток.

"І ось наприкінці серпня, коли всі зберуться, коли діти зберуться, щоб йти до школи, то звичайно, оця передача, таке переміщення населення почнеться дуже активно", – каже епідеміолог.

Наостанок лікар попередила: вакцинація не гарантує, що ви не захворієте, але допоможе запобігти тяжкому перебігу COVID-19 і найгіршому – смерті.

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Нагадаємо, раніше у проєкті "Запитай у лікаря" інфекціоністка розповіла, що після захворювання на COVID-19 усе частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який називають "смертельна тінь ковіду", що глибоко вражає одразу декілька систем організму – переважно дитячого.

Ще в одній передачі з циклу професор алергології, імунології та дерматології Юрій Бісюк розповів, чи варто алергікам робити щеплення, які захисні маски та антисептики можуть їм зашкодити та чи можна таким людям вакцинуватися.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта