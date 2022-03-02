Що робити, якщо потрапили під завал зруйнованого будинку: інструкції

Передусім потрібно кликати на допомогу, однак є рекомендації першочергових дій, якщо вас ніхто не чує

Через обстріли окупантів зруйновані сотні будинків. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже сьомий день триває війна, під час якої страждають мирні жителі. За таких умов потрібно чітко знати, що робити, якщо потрапите під завали зруйнованого будинку.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ у Facebook.

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Передусім знайте, що рятувальники вже виїхали до вас.

Далі дотримуйтесь таких рекомендацій:

Кличте допомогу;

Повідомте тим, хто вас чує, де ви перебуваєте і що з вами сталося;

Спокійно чекайте, поки розберуть завал.

Що робити, якщо вас ніхто не чує:

Спробуйте вивільнити руки і ноги;

Відтак роздивіться, якими предметами вас завалило;

Якщо вони не надто важкі, обережно почніть розбирати завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається;

Якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, які на вас впали, дуже важкі, продовжуйте кликати на допомогу, не зупиняйтесь;

Якщо ніхто не чує, почніть дужче розбирати завал;

Звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте собі першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.

Якщо не маєте змоги вибратися з будинку:

Намагайтесь сповістити про себе: скористуйтесь телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах і батареях опалення, голосно кличте на допомогу;

Очікуючи допомоги, намагайтесь уникнути переохолодження: при можливості постеліть щось на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.

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