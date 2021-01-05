За що люблять і за що ненавидять Уляну Супрун

5 січня в соцмережах з'явилася інформація про те, що ексглава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун залишила територію України. Пізніше це спростував Станіслав Грещишин, директор громадської організації ARC.UA, одним із засновників якої є ексглава МОЗ. Поки вся країна з нетерпінням чекає коментарів від самої пані Супрун, сайт "Сьогодні" нагадує читачам, що відомо про колишнього міністра охорони здоров'я України.

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В.о. голови МОЗ України, 57-річна Уляна-Надія Супрун народилася в Детройті (США) в родині українських емігрантів – Джорджа Гаррі (Юраша) Юрківа та Зеновії Юрків. За словами самої Супрун, її батько народився в Рогатині під Івано-Франківськом в 1935 році. Його батьки, Марія Волощук та Іван Юрків (у ЗМІ пишуть, що він служив поручиком в армії УНР) були задіяні в підпіллі, тому Юраш виховувався в родині діда-священика.

"Наприкінці Другої світової війни тато з батьками залишили Україну через загрозу розстрілу чи ув’язнення, які погрожували членам підпілля. Тоді в родині вже було троє дітей. Вони приїхали в Ландек та опинилися в таборі для переселенців. Там дід Супрун став лідером української спільноти", – пише Уляна Супрун.

Також зі слів Супрун відомо, що армійську службу Юраш Юрків проходив в американському контингенті, розміщеному в Європі, "в підрозділах розвідки". Після демобілізації працював в оборонній промисловості. За іншими відомостями, очолював компанію North American Controls, яка виробляє військову техніку.

З відкритих джерел відомо, що батьки проживають в Стерлінг-Гайтс (штат Мічиган).

Чим займалася Супрун до Майдану

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Сама Супрун навчалася в приватній українській школі разом з сестрою Лідією-Вірою, з дитинства перебувала в скаутської організації "Пласт". Отримала спеціальність лікаря-радіолога в медичній школі Мічиганського університету. Батьки вперше привезли доньку в Україну, коли їй було 11 років.

"Наші родичі жили в Києві і Львові. Але нам не дозволяли йти до них додому – тільки вони могли прийти до нас в готель. І не в номер – дозволялося зустрітися тільки на вулиці. І постійно за нами стежили. Я, 11-річна дитина зі США, не могла зрозуміти, як люди живуть в такому стані неволі. Думаю, відтоді в мені щось змінилося", – розповідала Супрун в одному з інтерв'ю вже після переїзду в Україну.

Працювала лікарем-рентгенологом в Мічигані. У 1991 році вийшла заміж за канадського українця Марка Супруна – філософа, політолога і сценариста, і переїжджає в Нью-Йорк. Про цей період життя майбутньої глави МОЗ відомо дуже небагато. Згідно з офіційною інформацією, подружжя Супрун активно брало участь в різних проєктах, спрямованих на підтримку України. Зокрема, два роки очолювала Раду з надання гуманітарної допомоги українцям, входила до Спілки української молоді в Нью-Йорку, була президентом Українсько-американської асоціації громадянських свобод.

Восени 2013 року Уляна Супрун з чоловіком вирішили переїхати в Україну – в країні починалася політична криза, яка призвела до Революції Гідності. Вона стала волонтером Медичної служби Майдану – брала участь у вуличних боях, допомагала пораненим.

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Навесні 2014 року разом з чоловіком створила громадську організацію "Захист патріотів", яка займалася тренуваннями з тактичної медицини і забезпечувала українських бійців індивідуальними аптечками стандарту НАТО. Гроші для їхнього придбання родина волонтерів збирала в Канаді та Америці.

На чолі реформи

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У липні 2015 року президент Петро Порошенко підписав указ про надання українського громадянства Уляні і Марку. Через кілька місяців Супрун стала позаштатним консультантом комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. А в липні 2016 року стало відомо, що Супрун очолить МОЗ України.

Призначення відбулося за пропозицією п'ятого президента України Петра Порошенка. Перед Супрун стояло завдання брати участь у розробці стратегії реформування галузі охорони здоров'я.

Які кроки з реформування охорони здоров'я передбачалося зробити:

Створення національного переліку лікарських препаратів, які будуть закуповуватися державою для безкоштовної передачі хворим, які відчувають життєву необхідність в цих препаратах. Такий перелік передбачалося створити до кінця січня 2017 року.

2017 року. Введення з 1 липня 2017 року первинного медичного страхування в Україні. Повністю перевести медицину на страхову платформу планувалося до 2020 року. Фінансувати первинку передбачалося з держбюджету через загальні податки, не вводячи нових і не підвищуючи старих.

Створення електронної системи, яка скасує паперові картки.

Створення госпітальних округів і перепрофілювання лікарень. Передбачалося, що в кожному райцентрі буде мінімум одна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого чи другого рівня. Так, в лікарні першого рівня лікарі будуть надавати хірургічну і реанімаційну допомогу, а в лікарні другого рівня медики будуть займатися плановим лікуванням пацієнтів з хронічними хворобами чи доліковувати пацієнтів після лікарні першого рівня. У медустанові другого рівня також буде відділення екстреної допомоги.

Передбачалося, що в кожному райцентрі буде мінімум одна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого чи другого рівня. Так, в лікарні першого рівня лікарі будуть надавати хірургічну і реанімаційну допомогу, а в лікарні другого рівня медики будуть займатися плановим лікуванням пацієнтів з хронічними хворобами чи доліковувати пацієнтів після лікарні першого рівня. У медустанові другого рівня також буде відділення екстреної допомоги. І найголовніше: держава відтепер буде платити тільки за первинну, екстрену та паліативну медичну допомогу. Іншу медицину МОЗ компенсуватиме частково. У коментарі сайту "Сьогодні" Уляна Супрун розповіла, чому медицина буде частково платною.

Але вже в квітні 2020-го шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" констатував, що реформа провалилася.

За що критикували Супрун

За подвійне громадянство – нібито вона залишила за собою американський паспорт. Також неодноразово висловлювалися сумніви в компетентності Супрун як міністра з тієї причини, що її медичний диплом нібито не дозволяє практикувати. Зазвичай, кожне таке звинувачення закінчувалося флешмобом симпатиків Супрун в соцмережах. Водночас, пані міністр писала, що подібні звинувачення лунають із боку "супротивників змін" і "людей, зацікавлених в збереженні старої системи". Супрун стала першим главою МОЗ, який увійшов у гострий конфлікт з медичною елітою України: вона відкрито звинувачувала вітчизняних академіків, професорів, науковців і головних лікарів у корупції. Еліта не залишалася в боргу. Так, у січні 2017 року директор київського Інституту серця Борис Тодуров звинуватив Супрун в зриві держзакупівель препаратів і витратних матеріалів для лікування серцево-судинних хвороб. Також Супрун критикували за те, що закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 19.10.2017 № 2168-VIII, який став основою для реформ, суперечив 12 статтям Конституції України. Втім, після доопрацювання з Закону прибрали суперечливі положення.

За що Супрун любили

За демократичність. Вона не дозволяла підлеглим звертатися до себе по імені по батькові, як це поширено в Україні, і наполягала на тому, щоб до неї зверталися на американський манер – Уляна. Також зазначалося, що після вступу на посаду вона поговорила з кожним співробітником міністерства особисто, в його кабінеті. Соціально і політично активне студентство та молоді активісти також полюбили Супрун за доступність – вечорами вона часто виступала з лекціями в столичних нетворкінгах, які не менше часто перетворювалися на діалоги з аудиторією. Крім того, до того, як закрити свій Facebook 1 січня цього року, Супрун багато й охоче комунікувала з користувачами соцмережі. Щоправда, злі язики стверджували, що на міністерський Facebook працює ціла команда. Патріотичній громадськості надзвичайно імпонувало те, що майже кожен виступ Супрун на засіданнях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) неодмінно містило звинувачення на адресу Росії в розв'язанні війни на сході. За словами тодішнього гендиректора Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірини Литовченко, щоразу це призводило до міжнародного скандалу. Зокрема, в 2018 році Росія написала скаргу до Секретаріату ВООЗ в Женеву з вимогою вибачень. Литовченко боялася, що РФ може домогтися заборони Україні бути спікером на засіданнях ВООЗу, тобто – говорити про успіхи медреформи. Крім того, Супрун відмовляла російськомовним ЗМІ в інтерв'ю. Загалом симпатики Супрун хвалили реформу медицини за те, що вона стала ударом по корупції в медичній сфері. ЗМІ писали про ліквідацію непрозорих схем закупівлі ліків, завдяки яким тільки в 2017 році вдалося заощадити до 40% коштів. Крім того, усунути з держзакупівель застарілі препарати, замінивши їх сучасними та ефективними.

Як повідомлялося раніше, колишній в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун вирішила більше не вести сторінку у Facebook і на згадку дала українцям останню пораду.

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Вона закликала українців взяти на себе відповідальність за все, що відбувається в житті, і не чекати, що це зробить хтось інший.

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