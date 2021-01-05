За що люблять і за що ненавидять Уляну Супрун

5 січня в соцмережах з'явилася інформація про те, що ексглава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун залишила територію України. Пізніше це спростував Станіслав Грещишин, директор громадської організації ARC.UA, одним із засновників якої є ексглава МОЗ. Поки вся країна з нетерпінням чекає коментарів від самої пані Супрун, сайт "Сьогодні" нагадує читачам, що відомо про колишнього міністра охорони здоров'я України.
Онучка підпільників УПА і дочка збройового барона
В.о. голови МОЗ України, 57-річна Уляна-Надія Супрун народилася в Детройті (США) в родині українських емігрантів – Джорджа Гаррі (Юраша) Юрківа та Зеновії Юрків. За словами самої Супрун, її батько народився в Рогатині під Івано-Франківськом в 1935 році. Його батьки, Марія Волощук та Іван Юрків (у ЗМІ пишуть, що він служив поручиком в армії УНР) були задіяні в підпіллі, тому Юраш виховувався в родині діда-священика.
"Наприкінці Другої світової війни тато з батьками залишили Україну через загрозу розстрілу чи ув’язнення, які погрожували членам підпілля. Тоді в родині вже було троє дітей. Вони приїхали в Ландек та опинилися в таборі для переселенців. Там дід Супрун став лідером української спільноти", – пише Уляна Супрун.
Також зі слів Супрун відомо, що армійську службу Юраш Юрків проходив в американському контингенті, розміщеному в Європі, "в підрозділах розвідки". Після демобілізації працював в оборонній промисловості. За іншими відомостями, очолював компанію North American Controls, яка виробляє військову техніку.
З відкритих джерел відомо, що батьки проживають в Стерлінг-Гайтс (штат Мічиган).
Чим займалася Супрун до Майдану
Сама Супрун навчалася в приватній українській школі разом з сестрою Лідією-Вірою, з дитинства перебувала в скаутської організації "Пласт". Отримала спеціальність лікаря-радіолога в медичній школі Мічиганського університету. Батьки вперше привезли доньку в Україну, коли їй було 11 років.
"Наші родичі жили в Києві і Львові. Але нам не дозволяли йти до них додому – тільки вони могли прийти до нас в готель. І не в номер – дозволялося зустрітися тільки на вулиці. І постійно за нами стежили. Я, 11-річна дитина зі США, не могла зрозуміти, як люди живуть в такому стані неволі. Думаю, відтоді в мені щось змінилося", – розповідала Супрун в одному з інтерв'ю вже після переїзду в Україну.
Працювала лікарем-рентгенологом в Мічигані. У 1991 році вийшла заміж за канадського українця Марка Супруна – філософа, політолога і сценариста, і переїжджає в Нью-Йорк. Про цей період життя майбутньої глави МОЗ відомо дуже небагато. Згідно з офіційною інформацією, подружжя Супрун активно брало участь в різних проєктах, спрямованих на підтримку України. Зокрема, два роки очолювала Раду з надання гуманітарної допомоги українцям, входила до Спілки української молоді в Нью-Йорку, була президентом Українсько-американської асоціації громадянських свобод.
Восени 2013 року Уляна Супрун з чоловіком вирішили переїхати в Україну – в країні починалася політична криза, яка призвела до Революції Гідності. Вона стала волонтером Медичної служби Майдану – брала участь у вуличних боях, допомагала пораненим.
Навесні 2014 року разом з чоловіком створила громадську організацію "Захист патріотів", яка займалася тренуваннями з тактичної медицини і забезпечувала українських бійців індивідуальними аптечками стандарту НАТО. Гроші для їхнього придбання родина волонтерів збирала в Канаді та Америці.
На чолі реформи
У липні 2015 року президент Петро Порошенко підписав указ про надання українського громадянства Уляні і Марку. Через кілька місяців Супрун стала позаштатним консультантом комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. А в липні 2016 року стало відомо, що Супрун очолить МОЗ України.
Призначення відбулося за пропозицією п'ятого президента України Петра Порошенка. Перед Супрун стояло завдання брати участь у розробці стратегії реформування галузі охорони здоров'я.
Які кроки з реформування охорони здоров'я передбачалося зробити:
- Створення національного переліку лікарських препаратів, які будуть закуповуватися державою для безкоштовної передачі хворим, які відчувають життєву необхідність в цих препаратах. Такий перелік передбачалося створити до кінця січня 2017 року.
- Введення з 1 липня 2017 року первинного медичного страхування в Україні. Повністю перевести медицину на страхову платформу планувалося до 2020 року. Фінансувати первинку передбачалося з держбюджету через загальні податки, не вводячи нових і не підвищуючи старих.
- Створення електронної системи, яка скасує паперові картки.
- Створення госпітальних округів і перепрофілювання лікарень. Передбачалося, що в кожному райцентрі буде мінімум одна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого чи другого рівня. Так, в лікарні першого рівня лікарі будуть надавати хірургічну і реанімаційну допомогу, а в лікарні другого рівня медики будуть займатися плановим лікуванням пацієнтів з хронічними хворобами чи доліковувати пацієнтів після лікарні першого рівня. У медустанові другого рівня також буде відділення екстреної допомоги.
- І найголовніше: держава відтепер буде платити тільки за первинну, екстрену та паліативну медичну допомогу. Іншу медицину МОЗ компенсуватиме частково. У коментарі сайту "Сьогодні" Уляна Супрун розповіла, чому медицина буде частково платною.
Але вже в квітні 2020-го шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" констатував, що реформа провалилася.
За що критикували Супрун
- За подвійне громадянство – нібито вона залишила за собою американський паспорт. Також неодноразово висловлювалися сумніви в компетентності Супрун як міністра з тієї причини, що її медичний диплом нібито не дозволяє практикувати. Зазвичай, кожне таке звинувачення закінчувалося флешмобом симпатиків Супрун в соцмережах. Водночас, пані міністр писала, що подібні звинувачення лунають із боку "супротивників змін" і "людей, зацікавлених в збереженні старої системи".
- Супрун стала першим главою МОЗ, який увійшов у гострий конфлікт з медичною елітою України: вона відкрито звинувачувала вітчизняних академіків, професорів, науковців і головних лікарів у корупції.
- Еліта не залишалася в боргу. Так, у січні 2017 року директор київського Інституту серця Борис Тодуров звинуватив Супрун в зриві держзакупівель препаратів і витратних матеріалів для лікування серцево-судинних хвороб.
- Також Супрун критикували за те, що закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" від 19.10.2017 № 2168-VIII, який став основою для реформ, суперечив 12 статтям Конституції України. Втім, після доопрацювання з Закону прибрали суперечливі положення.
За що Супрун любили
- За демократичність. Вона не дозволяла підлеглим звертатися до себе по імені по батькові, як це поширено в Україні, і наполягала на тому, щоб до неї зверталися на американський манер – Уляна. Також зазначалося, що після вступу на посаду вона поговорила з кожним співробітником міністерства особисто, в його кабінеті.
- Соціально і політично активне студентство та молоді активісти також полюбили Супрун за доступність – вечорами вона часто виступала з лекціями в столичних нетворкінгах, які не менше часто перетворювалися на діалоги з аудиторією. Крім того, до того, як закрити свій Facebook 1 січня цього року, Супрун багато й охоче комунікувала з користувачами соцмережі. Щоправда, злі язики стверджували, що на міністерський Facebook працює ціла команда.
- Патріотичній громадськості надзвичайно імпонувало те, що майже кожен виступ Супрун на засіданнях Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) неодмінно містило звинувачення на адресу Росії в розв'язанні війни на сході. За словами тодішнього гендиректора Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірини Литовченко, щоразу це призводило до міжнародного скандалу. Зокрема, в 2018 році Росія написала скаргу до Секретаріату ВООЗ в Женеву з вимогою вибачень. Литовченко боялася, що РФ може домогтися заборони Україні бути спікером на засіданнях ВООЗу, тобто – говорити про успіхи медреформи. Крім того, Супрун відмовляла російськомовним ЗМІ в інтерв'ю.
- Загалом симпатики Супрун хвалили реформу медицини за те, що вона стала ударом по корупції в медичній сфері. ЗМІ писали про ліквідацію непрозорих схем закупівлі ліків, завдяки яким тільки в 2017 році вдалося заощадити до 40% коштів. Крім того, усунути з держзакупівель застарілі препарати, замінивши їх сучасними та ефективними.
Як повідомлялося раніше, колишній в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун вирішила більше не вести сторінку у Facebook і на згадку дала українцям останню пораду.
Вона закликала українців взяти на себе відповідальність за все, що відбувається в житті, і не чекати, що це зробить хтось інший.
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