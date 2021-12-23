Що скажеш, Ілон Маск? У Дніпрі особняк згорів через Tesla (фото, відео)

Автомобіль стояв на зарядці в гаражі, розташованому на першому поверсі двоповерхового будинку

Внаслідок цього від авто майже нічого не залишилося, а також серйозно постраждав будинок. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі сталася масштабна пожежа через Tesla, яка спалахнула в гаражі на зарядці. Через це вогонь перекинувся на більшу частину двоповерхового будинку.

Про це повідомили у ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Подробиці пожежі

Інформація про пожежу надійшла до рятувальників 23 грудня о 10:51. Займання виникло всередині двоповерхового житлового будинку на вулиці Нахімова Центрального району міста Дніпро.

Вогонь охопив помешкання гаража, розташованого на першому поверсі двоповерхового будинку. Була загроза поширення пожежі на всій площі будинку.

За попередньою інформацією, спалах стався через Tesla, яка стояла в гаражі на зарядці. Зайнявся акумулятор і вогонь швидко поширився на першому поверсі будинку. Від авто майже нічого не лишилося.

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Масштаби пожежі

Внаслідок загоряння знищено речі домашнього побуту, автомобіль Tesla та два мотоцикли всередині гаража. Пошкоджено внутрішнє облицювання стін у коридорі будинку, сходова клітка, внутрішнє та зовнішнє облицювання стін будинку. Загальна площа пожежі становить 70 квадратів.

Внаслідок пригоди загиблих та постраждалих немає. Щоб повністю загасити вогонь, рятувальникам знадобилося півтори години. Загалом на місце виїжджали 23 особи та 6 пожежних машин.

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Пожежа знищила Tesla та частково будинок. Фото: ДСНС

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