"Що ви наробили?": загадковий палець зірвав брифінг Кулеби

Глава МЗС не зміг налаштувати камеру після несподіваного втручання

/ Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Технічний збій стався під час онлайн-брифінгу міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він говорив про те, що жодного обстрілу на Донбасі Україна не проводила. У цей момент на об'єктиві камери з'явився палець, який перекрив огляд на кілька секунд.

"Тут мені пальцем закрили камеру люди, які намагаються допомогти", — сказав Кулеба і спробував поправити камеру, але не зміг з першого разу повернути її правильно, через що зображення виявлялося то на боці, то вгору ногами.

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"Що ж ви наробили... Тепер воно не перевертається", — сказав міністр. Не впоравшись із камерою, він був змушений розпочати нову трансляцію.

Про що говорив Кулеба

Глава МЗС заявив, що попри загострення на Донбасі та скупчення російських військ, а також попри заяви Заходу про рішення президента РФ Володимира Путіна напасти на Україну, він бачить шанс для дипломатичного вирішення конфлікту.

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"Ми бачимо, що відбувається на фронті, бачимо, що робить Росія, але дипломатія ще може спрацювати", — сказав він.

Кулеба повідомив, що найближчими днями планується серія дипломатичних кроків, серед яких зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, розмови світових лідерів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Також він заявив, що Україна закликає провести неупереджене міжнародне розслідування нібито влучення нібито українських снарядів на територію Росії.

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"Жодних подібних обстрілів Україна не робила. Якщо Росії теж нічого приховувати, то вона має підтримати проведення незалежного розслідування", — сказав він.

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