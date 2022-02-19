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СЬОГОДНІ Новини України

У Мюнхені Кулеба вимагав негайно запровадити жорсткі санкції проти Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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19 лютого, 18:49
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Міністр запросив своїх колег невідкладно приїхати на Донбас
На зустрічі міністрів закордонних справ йшлося про небезпеку, що походить від РФ / Колаж "Сьогодні"
На зустрічі міністрів закордонних справ йшлося про небезпеку, що походить від РФ / Колаж "Сьогодні"

Під час Мюнхенської конференції з безпеки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вимагав, щоб західні країни ввели жорсткі санкції проти Москви, не чекаючи поки російські війська вторгнуться на територію України.

Про це повідомив міністр на сторінках у Твіттері.

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Заява

"Нам треба діяти, не треба чекати на якийсь потрібний момент... Ми вважаємо, що вже є підстави запровадити санкції за те, що Росія зробила. Наприклад, Росія видавала паспорти жителям окупованих територій, але її за цю насильницьку паспортизацію ніхто не покарав", зазначив міністр на зустрічі з колегами із G7.

Також Кулеба повідомив, що запросить трійку міністрів із країн, які входять до ОБСЄ невідкладно відвідати Україну.

"Я запрошую Трійку ОБСЄ, Анн Лінде (Швеція), Збіґнєва Рау (Польща) та Буяра Османі (Македонія), невідкладно здійснити візит до України задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження, який був активований Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельґою Шмід минулого тижня", написав Кулеба.

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У Мюнхені

  • Безперечно, вся теперішня Мюнхенська безпекова конференція присвячена загрозам, які несе всьому світу Росія.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід згуртуватися і не дати президенту РФ Володимиру Путіну вторгнутися до України.
  • Віцепрезидент США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.
  • Під час свого виступу президент України Володимир Зеленський натякнув, що Росія бреше про відсутність наміру вторгнутися в Україну.
  • Український лідер ініціював саміт за участю України, Німеччини та Туреччини для вирішення проблем безпеки у Європі.

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