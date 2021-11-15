Дивом вижило. Під Одесою чотирирічне маля випало з 3 поверху

Дитину помітили перехожі та викликали швидку. Батьків у цей момент удома не було

В Чорноморську дитина випала з третього поверху і вижила. / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Чорноморськ неподалік Одеси дитина вижила після падіння із третього поверху. Хлопчика забрала швидка.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

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Подробиці

Чотирирічний малюк випав із вікна в той час, коли 10-річний брат, на якого залишили дитину, відволікся.

Падіння дитини помітили перехожі та викликали швидку. За словами очевидців, малюк спочатку впав на козирок магазину, а потім на асфальт, що врятувало йому життя.

Швидка забрала постраждалу дитину без згоди батьків – додзвонитися до них ніхто не зміг.

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Дитина випала на третій поверх. Фото: Одеса Info

Недбалість батьків призводить до трагічних наслідків

У селі Тихонівка Черкаської області 21-річна мати знайшла мертвою свою 4-місячну дитину.

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Жінка розповіла поліції, що вона взяла доньку та пішла до друзів, з якими допізна розпивала алкоголь на вулиці. Повернувшись додому, жінка занесла коляску з немовлям у будинок, лягла спати, а вранці виявила дитину мертвою.

21-річну матір затримали. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ слідчим призначено експертизу, проводиться допит матері та свідків цієї події.

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