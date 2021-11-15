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Чудом выжил. Под Одессой четырехлетний малыш выпал с 3 этажа

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
15 ноября, 10:35
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Ребенка заметили прохожие и вызвали скорую. Родителей в этот момент дома не было
В Черноморске ребенок выпал с третьего этажа и выжил.
В Черноморске ребенок выпал с третьего этажа и выжил. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Черноморск недалеко от Одессы ребенок выжил после падения с третьего этажа. Мальчика забрала скорая.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE Odesa.

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Четырехлетний малыш выпал из окна в то время, когда 10-летний брат, на которого оставили ребенка, отвлекся.

Падение ребенка заметили прохожие и вызвали скорую. По словам очевидцев, малыш сначала упал на козырек магазина, а потом на асфальт, что и спасло ему жизнь.

Скорая увезла пострадавшего ребенка без согласия родителей – дозвониться к ним никто не смог.

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Ребенок выпал третьего этажа. Фото: Одесса Info

Халатность родителей приводит к трагическим последствиям

В селе Тихоновка Черкасской области 21-летняя мать нашла мертвым своего 4-месячного ребенка.

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Женщина рассказала полиции, что она взяла дочь и пошла к друзьям, с которыми допоздна распивала алкоголь на улице. Вернувшись домой, женщина занесла коляску с младенцем в дом, легла спать, а утром обнаружила ребенка мертвым.

21-летнюю мать задержали. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УКУ следователям назначены экспертизы, проводится допрос матери и свидетелей этого события.

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