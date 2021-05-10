Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в Домінікану

На борту Azur Air жінка накинулася на подругу блогера Андрія Трушковського за те, що її чоловік відкинув крісло

Фото: колаж "Сегодні"

У літаку української авіакомпанії Azur Air сталася бійка між пасажирами, під час якої одна жінка відкусила інший ніготь і роздряпала обличчя.

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Про це в Instagram повідомив блогер Андрій Трушковський.

Конфлікт стався на рейсі QU4489 Київ – Ла-Романа (Домініканська Республіка). Коли друг Трушковського Костянтин відкинув крісло в літаку, то жінка, яка сиділа позаду, накинулася на його дружину Юлію, що спала, – роздряпала їй обличчя, покусала руку і відкусила ніготь.

Крім того, самому Трушковському жінка теж погрожувала "розмовою по-чоловічому" з її чоловіком.

За словами блогера, він і його друзі вирішили не розвивати конфлікт, а піти юридичним шляхом. Однак ні домініканська поліція, ні страхова компанія, ані турагентство не вжили жодних дій на захист потерпілих.

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Постраждала має намір подавати на жінку до суду в Україні.

Нагадаємо, раніше цьогоріч пасажир авіакомпанії Ryanair, що летів з Тенеріфе в Манчестер, побив стюардесу за те, що вона попросила його надіти маску на обличчя.

А в квітні на рейсі авіакомпанії Tunisair зі Стамбула в Туніс дві пасажирки побилися, не поділивши місця для ручної поклажі на верхніх полицях салону літака.