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"Відчувають повагу і підтримку": як допомагають найменш захищеним українцям під час війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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18 травня, 18:34
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Ветерани війни та праці залишаються одними з найменш захищених категорій громадян
Фонд Ріната Ахметова піклується про громадян похилого віку
Фонд Ріната Ахметова піклується про громадян похилого віку / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни Фонд Ріната Ахметова піклується про громадян похилого віку, ветеранів та людей з інвалідністю.

Цим українцям, які найменш захищені, передають гуманітарну допомогу.

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Нещодавно продуктові набори передали до Спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів у Києві. Там проживає 56 людей.

Дехто з ветеранів пережив Другу світову війну. Серед мешканців будинку також є люди, що пережили бойові дії на Донбасі.

Давня співпраця

Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів давно і плідно співпрацює з Фондом Ріната Ахметова.

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"Наші люди відчувають повагу і підтримку. У такі скрутні часи вони не залишились поза увагою. Дякуємо співробітникам Фонду за ваші великі серця!", – розповіла директорка закладу Наталія Калита.

Від 24 лютого Фонд Ріната Ахметова надав гуманітарної допомоги 2,5 млн українців. Понад мільйон з них отримали підтримку безпосередньо від Фонду, решта – від бізнесів SCM.

Українців підтримують у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб.

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Допомога Авдіївці

Від початку війни людям в Авдіївці передали понад 11 тис. продуктових наборів у рамках проєкту "Рятуємо життя" групи Метінвест та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Місто живе під постійними обстрілами російських загарбників, без води, часто – без світла та газу. Логістика до Авдіївки складна й небезпечна, тож почався дефіцит продуктів.

Місцевим жителями передали набори, в яких основні харчові продукти:

  • макарони;
  • борошно;
  • крупи;
  • олія;
  • консерви;
  • цукор;
  • згущене молоко.

Раніше ми розповідали про гумдопомогу для Кривого Рогу, яку зібрав "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова, і писали, як Фонд допомагає маріупольцям під час війни.

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