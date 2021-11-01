ЦВК опублікувала дані щодо довиборів до Ради по двох округах – лідирує "Слуга народу"

Голосування пройшло на 188 виборчих дільницях у Херсонській області та на 141 виборчій дільниці у Черкаській області

Усього було 40 кандидатів / Фото: Колаж: Сьогодні

31 жовтня пройшли проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область). На обох лідирують "Слуги народу".

ЦВК опублікувала дані.

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Так, на окрузі на Херсонщині після обробки 64% протоколів лідирує кандидат від СН екс-губернатор Козир (понад 65%).



На виборах по округу на Черкащині лідирує кандидат від СН мер Золотоноші Войцеховський – у нього 47%, але опрацьовано поки що лише 18% протоколів.

Подробиці

ЦВК зареєструвала всього 45 кандидатів у народні депутати в ОІВ №184 та №197, проте згодом скасувала реєстрацію п'яти чоловік.

Отже, на проміжних виборах народних депутатів балотувалося 40 кандидатів: у ОІВ №184 (Херсонська область) – 15, у ОІВ №197 (Черкаська область) – 25.

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Зазначимо, що 1 вересня у цих округах розпочався виборчий процес.

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