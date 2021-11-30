COVID-19 розпорошують літаки? Звідки з'явився фейк

Повідомлялося, що стурбовані жителі кількох сіл бачили літаки, що пролітали над їхніми будинками, які розпорошували невідому речовину

Звідки взявся фейк про коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Раніше в Мережі з'явилася інформація, що літаки розпорошують коронавірус. Але, як виявилося, це повний фейк, і цьому з'явився доказ.

Докладніше про те, звідки взялися подібні чутки – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Що писали в Мережі?

Депутат Одеської облради Антов Трифон запідозрив нібито літаки розпорошують коронавірус. Він навіть закликав своїх читачів фотографувати повітряні судна.

Трифон заявив, що до нього звертаються стурбовані жителі сіл області, які бачили літаки, що пролітали над їхніми будинками і розпорошували невідому речовину. Після цього нібито в селах відчувався запах хімії.

Реклама

Як відреагували у Мережі

За 19 годин після публікації під записом набралося понад 250 коментарів. Більшість користувачів висміяли Трифона, але були й ті, хто повірив у цей фейк і навіть показував фото літака.

"Як говориться, іноді краще жувати, ніж говорити", – написала Ольга Кобзарєва.

"Над Миколаєвом. 14 жовтня о 13 годині. Особисто я знімала. І в інші дні є подібне також. Три літаки креслили це", – зазначила Наталія Каницька.

Ще один випадок

Також депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич опублікував на своїй сторінці у Facebook відео з літаком, що низько летить над Львовом, а за ним – шлейф чорного густого диму. Пізніше він пояснив, що у літака пошкоджений один із двигунів, або літак дуже старий і тому залишає такий інверсійний слід.

Реклама

Згодом це відео розлетілося антивакцинаторськими групами та на одній зі сторінок зібрало 67 тис. репостів.

Що насправді?

Видання Zaxid.net спростувало цю інформацію. За ключовими словами англійською мовою журналісти відстежили, що цей фейк циркулює вже кілька років. Роз'яснення теорії змови про хіміотрасу знайшли на англомовній Вікіпедії, але її використовують не як самодостатнє джерело.

Якісна стаття у Вікіпедії має посилання на першоджерела, якими користувалися журналісти.

Раніше ми писали: