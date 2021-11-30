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COVID-19 распыляют самолеты? Откуда появился фейк

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
30 ноября, 15:40
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Сообщалось, что обеспокоенные жители нескольких сел видели пролетавшие над их домами самолеты, распылявшие неизвестное вещество
Откуда взялся фейк про коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"
Откуда взялся фейк про коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"

Ранее в Сети появилась информация, что самолеты распыляют коронавирус. Но как оказалось, это полный фейк, и этому появилось доказательство.

Подробнее о том, откуда взялись подобные слухи – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что писали в Сети?

Депутат Одесского облсовета Антов Трифон заподозрил, якобы самолеты распыляют коронавирус. Он даже призвал своих читателей фотографировать воздушные судна.

Трифон заявил, что к нему обращаются обеспокоенные жители сел области, которые видели пролетавшие над их домами самолеты, распылявшие неизвестное вещество. После этого, якобы, в селах чувствовался запах химии.

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Как отреагировали в Сети

За 19 часов после публикации под записью набралось более чем 250 комментариев. Большинство из пользователей высмеяли Трифона, но были и те, кто поверил в этот фейк и даже показывал фото самолета.

  • "Как говорится, иногда лучше жевать, чем говорить", – написала Ольга Кобзарева.
  • "Над Николаевом. 14 октября в 13 часов. Лично я снимала. И в другие дни есть подобное тоже. Три самолета чертили это", – отметила Наталья Каницкая.

Еще один случай

Также депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал на своей странице в Facebook видео с низко летящим над Львовом самолетом, а за ним – шлейф черного густого дыма. Позже он объяснил, что либо у самолета поврежден один из двигателей, либо самолет очень стар и поэтому оставляет такой инверсионный след.

Впоследствии это видео разлетелось антивакцинаторскими группами и на одной из страниц собрало 67 тыс. репостов.

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Что на самом деле?

Издание Zaxid.net опровергло эту информацию. По ключевым словам на английском языке журналисты отследили, что этот фейк циркулирует уже несколько лет. Разъяснение теории сговора о химиотрассе нашли на англоязычной Википедии, но ее используют не как самодостаточный источник.

Качественная статья в Википедии имеет ссылку на первоисточники, которыми пользовались журналисты.

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