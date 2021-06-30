CoviShield – не AstraZeneca: чому вакцинованих індійською вакциною не пустять в ЄС?

В Європу почнуть пускати туристів із сертифікатами вакцинації. Більшості вакцинованих українців доведеться почекати — ЄС досі не затвердив CoronaVac і CoviShield

Covishield (зліва) и AstraZeneca. Колаж "Сьогодні"

1 червня в Європі набуть чинності ковід-сертифікати для в'їзду туристів. Потрапити в країни ЄС зможуть всі, щеплені вакцинами, які затвердили в Союзі. Не всі вакциновані українці зможуть потрапити в країни Євросоюзу через походження вакцин.

CoviShield визнають в ЄС?

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Індійська вакцина CoviShield – це те саме, що AstraZeneca. У препаратів один розробник і склад, тільки виробляються вони на різних заводах.

Однак в ЄС пускають вакцинованих тільки європейською AstraZeneca. А ті, хто вакцинований Covishield, індійською версією вакцини, не мають права на отримання сертифіката вакцинації.

Гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла нещодавно заявив, що компанія сподівається вирішити це питання найближчим часом:

"Можу запевнити всіх, що я зробив це на найвищому рівні, і я сподіваюся вирішити це питання в найближчому майбутньому як з регулювальними органами, так і на дипломатичному рівні в країнах".

Реклама Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Але Serum Institute of India, який виробляє CoviShield, досі навіть не подав заявку на реєстрацію, відповіли на це в Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА).

Поки що тільки чотири вакцини проходять перевірку EMA, але рішення про їх затвердження ще не прийняте:

CVnCoV (CureVac);

NVX-CoV2373 (Novavax);

"Супутник V" (Gam-COVID-Vac);

інактивована вакцина проти COVID-19 (Vero Cell) (Sinovac).

А згідно з паспортом вакцини COVID-19 ЄС для регулювання поїздок, держави-члени зобов'язані видавати (і приймати) паспорти тільки тим, хто був вакцинований однією з вакцин, уже схвалених EMA.

Урядам держав-членів залишається вирішити, чи хочуть вони пускати вакцинованих препаратами, які ще не були схвалені.

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Те саме з Coronavac. Однак ця вакцина вже давно подана на реєстрацію, і найближчим часом її можуть затвердити в ЄС.

Що кажуть у Міністерстві закордонних справ?

Прямої відповіді, чи можна їхати в ЄС вакцинованим CoviShield, у МЗС України не дають.

"Згідно з рішенням Європейської комісії, заснованому на позитивному науковому висновку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), це BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson", – прокоментували "Сьогодні".

Українців пускатимуть до Угорщини зі свідоцтвами про вакцинацію. Колаж: "Сьогодні"

Одначе в міністерстві додали: кожна країна ЄС може відкрити свої кордони для громадян третіх країн за умови, що вони отримали повний курс щеплення вакцинами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я. ВООЗ схвалила використання вакцини CoviShield виробництва китайської компанії ще в лютому.

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Умови в'їзду в кожну країну МЗС публікує на інтерактивній карті tripadvisor.mfa.gov.ua

В яких країнах ЄС визнають Coronavac і CoviShield?

Нещодавно Рада ЄС рекомендувала зняти обмеження для вакцинованих препаратами, затвердженими ЕМА або ВООЗ. Остаточне рішення приймають самі країни, зокрема і щодо ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації. Одні країни визнають тільки вакцини, схвалені ЕМА, а інші розширюють цей список.

Наприклад, Іспанія недавно дозволила в'їзд щепленим вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ. Тобто CoronaVac теж підходить.

Франція з 9 червня скасувала обмеження тільки для мандрівників з сертифікатами повної вакцинації – але тільки для тих, хто отримав щеплення вакцинами, визнаними EMA.

Кіпр вимагає тільки ПЛР-тест.

Греція визнає всі сертифікати вакцинації, незалежно від виробника вакцини.

Албанія, Македонія, Чорногорія не вимагають нічого, але в аеропорту проводять вибіркове тестування прибулих.

Нагадаємо, навколо постачання в Україну китайських вакцин від коронавірусної хвороби розгорається великий скандал. Західні ЗМІ повідомили, що заради отримання законтрактованих 500 тисяч доз препарату Київ був змушений виконати негласну політичну вимогу Пекіна.

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