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Китай шантажував Україну COVID-вакцинами – ЗМІ

26 червня 2021 9:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За інформацією джерел, після тиску Україна відкликала підпис під заявою із закликом до Китаю дозволити доступ спостерігачів в Синьцзян

Після того, як Китай пригрозив Україні блокуванням поставки 500 тисяч доз вакцин від коронавірусу, Київ відмовився підтримувати в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні.

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Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела.

"Україна приєдналася до представленого Канадою на Раді з прав людини в Женеві у вівторок заявою, яке також підтримали понад 40 країн, із закликом до Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів в Синьцзян", – йдеться в повідомленні.

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За інформацією джерел (дипломати з двох західних країн), після того, як Китай пригрозив заблокувати постачання COVID-вакцини, Україна відкликала підпис під цією заявою.

Відомо, що Україна домовилася про покупку 1,9 млн доз вакцини CoronaVac у компанії Sinovac і отримала поки 1,2 млн доз.

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Як ми писали раніше, Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу. Водночас вони не входять в групу з більш високим ризиком перенести захворювання у важкій формі.

Раніше ми повідомляли, що в липні в Україну надійде 7,7 млн доз вакцин від COVID-19.

Також нагадаємо, в МЗС розповіли, чи зможуть подорожувати в ЄС щеплені CoronaVac українці.

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Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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