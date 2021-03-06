Найдорожчий букет – за ціною квартири в Києві. Скільки коштуватимуть квіти 8 Березня

Ми знайшли відразу кілька супердорогих букетів до 8 Березня. А також дізналися, що буде з цінами на квіти святкового дня

Квітковий ажіотаж у переддень 8 Березня вже почався. Понеділок буде вихідним днем, тому в п'ятницю дівчат і жінок вже щосили вітали на роботі. Ціни на букети відразу ж пішли вгору. Як вдалося з'ясувати "Сьогодні", вже о 8:00-8:30 ранку 5 березня квіти на київських ринках подорожчали – і ціни до 8 Марта тепер тільки зростатимуть.

Змізерніли мужики

"Цього року квіти купують не так масштабно, як торік. Напевно, через те, що частина офісів та інших структур працюють, як і раніше, віддалено", – з жалем говорить продавець Валентина, яка торгує квітами біля Майдану Незалежності.

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Вона розповідає про квіткові тренди сезону. Вони не сильно змінилися з минулого року. Найбільшою популярністю користуються тюльпани. Середній букет – 5-7 квіток.

"Тюльпани коштують по 30-35 гривень за квітку. Часто людина бере відразу кілька букетів. Тоді обіцяю поступатися хоча б по "п'ятірці" за квітку. 8 Березня квіти ще подорожчають на 5-10 гривень. Чому? Тому що буде вихідний, а значить, квіти купуватимуть більше не для колег, а для близьких жінок. Не торгуватимуться як зараз. а зараз торгуються дуже активно, просять скинути до 2 гривень за квітку ... змізерніли мужики".

Найдорожчий букет на Бессарабці – 18 000. Але є набагато дорожче

Змізерніли – однак не всі. Один з найдорожчих букетів ми виявили на Бессарабському ринку. За пишну композицію з орхідей і троянд, прикрашену знизу рожевою стрічкою, продавець просить 18 160 гривень.

Продавець не сумнівається, що його скоро куплять. Причина почасти саме в рекордній ціні. Для успішних чоловіків, які роблять подарунки коханим жінкам, такий рекорд має значення.

Той самий букет на Бессарабському ринку в Києві

"Покупець обов'язково знайдеться. Не продавала б, якби не було попиту", – сказала нам продавець. І його ціна – 18 тис. 160 грн.

Втім, все пізнається в порівнянні. "Сьогодні" знайшов букет у 35 разів дорожче того, що продається на Бессарабці, – 650 тисяч гривень. Сума відповідає мінімальній ціні квартири в Києві. Щоправда, букет побачити не можна, його можна замовити – в інтернет-магазині. У ньому буде відразу десять тисяч троянд! Точніше, непарне число – 9 999.

"Так, ціна 600 тисяч гривень плюс 50 тис. грн. за роботу. Як розумієте, йдеться про величезний букет, що складається з 40 букетів. У кожному з них – 251 троянда. Ці квіти займуть всю вашу квартиру", – відповіла нам консультант, не уточнюючи, про яку саме площу квартири йдеться.

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Відповідаючи на наше запитання про те, що 10 тисяч троянд – це парне число, яке можна нести хіба що на похорон, продавець зробила паузу і сказала, що можуть продати 10 тисяч і одну троянду або 9 тисяч 999 штук.

Оголошення на сайті інтернет-магазину квітів

Продавець повідомила, що в Києві вже знайшовся один покупець на такий букет. Ціна однієї троянди в ньому мінімальна. У більшості торгових точок троянду продавали за 60-80 грн. за штуку.

У тренді тюльпани, мімоза і "вуличні хулігани"

Як показали підсумки перших годин розпродажів, найпопулярніші квіти – як і раніше, тюльпани. За словами координатора національних конкурсів Асоціації українських флористів Маріанни Дебчинської, у багатьох це свято асоціюється саме з цими квітами.

"У пріоритеті залишається тюльпан, тому як це місцева і недорога квітка. Для багатьох людей червоний тюльпан і мімоза – це класика. Крім них, популярні ранункулюси. Стосовно трендів в оформленні – популярні натуральні букети з великою кількістю зелені. Дуже модні пишні букети з невеликою кількістю квітів і великою кількістю зелені. Якщо ж без зелені, то у великій паперовій упаковці. При цьому букет зібраний каскадом. Популярні фарбовані, яскраві квіти, так звані "вуличні хулігани", – каже Маріанна Дебчинська.

До цього вона додала, що цього року попит на квіти помітно нижче. Причому, справа тут не в карантині. Зниження попиту в свято – тенденція багаторічна. 8 Березня тепер конкурує з 14 лютого.

"З кожним роком попит на квіти до 8 Березня все нижче і нижче. Фірми, з якими я раніше працювала, відмовилися вітати своїх співробітниць в зв'язку з тим, що на квіти не були виділені гроші. Можу сказати, що все більше квітів купували напередодні іншого свята – Дня закоханих, яке відзначають 14 лютого".

Букет в оренду? І таке є!

За даними флористів, є зараз і послуга оренди квітів для селфі. "Але поки що це не носить масовості", – уточнює Маріанна Дебчинська. У Києві ми знайшли декількох людей, які пропонують таку послугу.

"Букет зі 101-єї троянди здається в оренду на півгодини, ціна – 900 гривень", – сказав нам автор оголошення. На ділі послуга виглядає так – кур'єр привозить букет, віддає його для фотосесії і через півгодини забирає.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" підготував календар подарунків на березень-2021, які можуть стати приємним сюрпризом на будь-яке з весняних свят.

Відео: Сьогодні

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