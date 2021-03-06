Квіти до 8 Березня: на Бессарабці помітили букет за 18 тисяч (фото)

Пишну композицію було створено з орхідей і троянд, вона очікує свого покупця

8 Березня на порозі – сильна половина населення України шукає подарунки для своїх "половинок". Традиційним подарунком в "жіночий" день є квіти. Один з найдорожчих букетів журналісти сайту "Сьогодні" виявили на Бессарабському ринку в центрі Києва. За пишну композицію з орхідей і троянд, прикрашену рожевою стрічкою, продавець просить 18 160 гривень.

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Продавець не сумнівається, що його скоро куплять. Причина почасти саме в рекордній ціні. Для успішних чоловіків, які роблять подарунки коханим жінкам, такий рекорд має значення.

Той самий букет на Бессарабському ринку в Києві / Фото: Сьогодні

"Покупець обов'язково знайдеться. Не продавала б, якби не було попиту", – сказала нам продавець.

/ Фото: Сьогодні

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За словами флористів, затребувана зараз також послуга оренди квітів для селфі.

"Та поки це не носить масовості", – уточнює координатор національних конкурсів Асоціації українських флористів Маріанна Дебчинська. У Києві ми знайшли кількох людей, які пропонують таку послугу.

"Букет зі 101-ї троянди здається в оренду на півгодини, ціна – 900 гривень", – сказав нам автор оголошення. На ділі послуга виглядає так – кур'єр привозить букет, віддає його для фотосесії і через півгодини забирає.

До речі, ще не пізно скористатися нашою рекомендацією, як вигідно купити подарунки до 8 Березня.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Найдорожчий букет – за ціною квартири в Києві. Скільки коштуватимуть квіти 8 Березня".

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" підготував календар подарунків на березень-2021, які можуть стати приємним сюрпризом на будь-яке з весняних свят.

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Відео: Сьогодні

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