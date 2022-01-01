Навіть викликали рятівників! У Кривому Розі у новорічну ніч чоловік заліз на міську ялинку (відео)

Чоловік не міг самостійно злізти з новорічного дерева

Чоловік залазив по ялинці прямо по гірляндах та прикрасах. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі у новорічну ніч чоловік заліз на міську ялинку. На місце викликали рятувальників.

Про це повідомляє Інформатор.

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У ДСНС зателефонували о 01:41 і повідомили про те, що на проспекті Перемоги чоловік заліз на міську ялинку і не може самостійно злізти.

Багатьох ця історія порадувала, але дехто почав хвилюватися за чоловіка. Після приїзду рятувальників допомога чоловікові не знадобилася. Щоправда, криворожанин набрався сміливості і стрибнув із дерева.

"Мужик, як і годиться тигра, зістрибнув і приземлився на всі свої чотири лапи", – розповіли очевидці. Внаслідок стрибка він не постраждав.

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Під Львовом розгромили головну ялинку

У Новояворівську Львівської області пошкодили прикраси біля головної ялинки. Таке відбувається вже вдруге за місяць.

Як стало відомо, 29 грудня невідомі знову зламали святкові декорації та пошкодили світлові ілюмінації, встановлені на площі біля Палацу культури "Кристал". Також були спроби зруйнувати металеву огорожу навколо ялинки.

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