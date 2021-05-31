Справа Софії Сапеги. Суд у Мінську вдруге відмовився відпустити дівчину Протасевича

Дівчині Протасевича висунули підозру. Фото: колаж "Сьогодні"
Мінський міський суд відмовився задовольнити скаргу на затримання в Білорусі росіянки Софії Сапеги, дівчини затриманого журналіста Романа Протасевича.
Про це повідомив адвокат Олександр Філанович, передає "Нова газета".
"Засідання закрите, тому без коментарів. Захист домагатиметься судової перевірки законності затримання", – сказав він.
За його інформацією, 31 травня після обіду дівчині мають висунути звинувачення в СК Республіки Білорусь.
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Раніше, 28 травня, суд Партизанського району Мінська також відмовив у задоволенні скарги на затримання Сапеги. Засідання пройшло в закритому режимі, саму Сапегу в суд не доставили.
За попередньою інформацією, дівчині інкримінують такі злочини:
- організація масових заворушень (ч. 1 ст. 293 КК РБ);
- організація дій, що грубо порушують громадський порядок (ч. 1 ст. 342 КК РБ);
- розпалювання соціальної ненависті до силовиків (ч. 3 ст. 130 КК РБ).
Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Софія Сапега була затримана 23 травня в Мінську разом з екс головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, після того як влада Білорусі за допомогою винищувача змусила сісти літак, на якому вони летіли до Вільнюса з Афін. 25 травня її заарештували на 2 місяці.
У мережі з'явилося відео з "зізнаннями" Софії Сапеги, що вона є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську