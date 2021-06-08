Дельта-варіант коронавірусу – що це, чим небезпечний і чи є в Україні?

У Британії дельта-варіант вірусу став домінувати. Незважаючи на найвищий рівень вакцинації в Європі, у країні почалося зростання захворюваності

Колаж: Reuters/Pixabay

Після п'яти місяців падіння захворюваності на ковід у Британії знову почалося її зростання. Це пов'язують в дельта-варіантом коронавірусу, який походить з Індії. Штам поширюється вдвічі швидше порівняно з британським, і ефективність вакцин проти нього нижча.

Звідки взявся дельта-варіант?

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Дельта-варіант – один з підтипів варіанту вірусу (B.1.617.2), який з'явився в Індії. Вперше його помітили в грудні. Однак штам почав швидко поширюватися і тепер викликає більше побоювань.

Можливо, це найбільш заразний варіант. "Дельта" вже поширилась принаймні на 62 країни.

Варіант B.1.617.2 почали називати "дельтою" недавно.

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

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31 травня ВООЗ оголосила, що даватиме варіантам SARS-Cov-2 назви за літерами грецького алфавіту. Так зробили тому, що використання назв країн формує негативні забобони до цих країн. Тож британський коронавірус перетворився на альфа-, південноафриканський – на бета-, а бразильський – на гамма-варіант.

До того ж назви "індійський", "британський" тощо плутають, якщо в країні знаходять два штами. Наприклад, в Індії ще є варіант "капа" (B.1.617.1), який з'явився теж у грудні минулого року.

Чим небезпечна "дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникним у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених дельта-варіант вже домінує. У Public Health England оцінили ризики "дельти" порівняно з іншими варіантами:

Реклама "дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);

ризик госпіталізації вищий;

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

Дельта-варіант може бути на 30-100% більше передаваним, ніж варіант "альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

У Британії дельта-варіант вже став домінувати. А статистика захворюваності пішла вгору.

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Вакцини ефективні проти варіанту "дельта"?

Вивчення триває. Дослідження у Великій Британії показало, що вакцини AstraZeneca і Pfizer дають такий самий рівень захисту від варіанту "дельта", як і проти більш раннього варіанту "альфа".

Наприклад, дві дози AstraZeneca на 60% ефективні проти симптомів варіанту Delta, а Pfizer – на 88%.

Даних про CoronoVac, який використовується в Україні, немає.

Цей варіант вірусу вже є в Україні?

Немає даних, що в Україні є індійський варіант вірусу або його підтип "дельта". У нас просто не відстежують мутацій вірусу. Хоча обладнання є в Інституті молекулярної біології та генетики, а також в Інституті епідеміології та інфекційний захворювань.

Але щоб провести секвенування, потрібні дорогі реагенти, відзначають вчені. Плюс є бюрократичні проблеми з отриманням дозволів на дослідження.

Тому Україна здебільшого відправляє зразки або в Німеччину, або у Велику Британію. Це займає багато часу – поки зразки доставлять і поки до них дійде черга.

Фото: Facebook Людмили Антоненко

Хоча важливо налагодити свою систему секвенування, щоб вчасно розуміти, із чим маємо справу, вважає Сергій Комісаренко, академік, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна.

"У нас можливості геномного аналізу дуже обмежені. Наприклад, Велика Британія має у своєму банку сотні тисяч даних про мутації вірусу, у США – мільйони варіантів мутацій. А ми можемо тільки підтвердити, що так, це британський варіант", – говорить Комісаренко.

Без секвенування ми помітимо новий штам у розпал наступної хвилі.

Якщо весняна хвиля була пов'язана з британським штамом вірусу, то наступна буде пов'язана якщо не з "дельтою", то з іншим варіантом. Тим більше, в Україні хоча б одну дозу отримали тільки 3% населення.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні оновили зони карантину – у країні стало менше регіонів, які відповідають показникам "зеленої зони".

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