День Національної гвардії: сім головних фактів про знаковий підрозділ

Бійці цієї структури одними з перших стали на захист держави

Речник МВС Артем Шевченко представив сім фактів про Національну гвардію України на честь річниці з дня створення цього підрозділу.

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Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

понад 40 тис. особового складу (точну кількість писати не можна, але законом про НГУ передбачено збільшення за потреби до 60 тис.);

40 526 учасників бойових дій (з них 1238 жінок);

1536 відзначені державними нагородами, в тому числі 196 посмертно;

п'ять Героїв України (посмертно): генерал-майор Сергій Кульчицький, генерал-майор Олександр Радієвський, лейтенант Богдан Завада, сержант Сергій Михальчук, солдат Євген Тельнов;

всього – 229 загиблих в АТО/ООС, 913 поранених і травмованих на війні, 13 зниклих безвісти.

/ Фото: Facebook

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії, яка з'явилася як реакція українських патріотів на окупацію Криму. Бійці цієї структури одними з перших стали на захист держави 2014 року.

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Це Національна гвардія брала участь в боях за Слов'янськ в квітні 2014-го і в боях за Маріуполь – в травні, прийнявши на себе перший вогонь війни на Донбасі. Все, що потрібно знати про Нацгвардію, – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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