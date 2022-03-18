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День бабака для ворога: ЗСУ завдали нового удару по окупантах на аеродромі Чорнобаївки

Павло Заяць Павло Заяць
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18 березня, 19:38
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Чорнобаївка стала справжнім жахом для російських військових
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Чорнобаївці Херсонської області Збройні сили України знову завдали чутливого удару по окупантах, які зайняли аеропорт.

Як розповів на брифінгу 18 березня позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, аеродром у Чорнобаївці, який росіяни використовують під свій командний пункт та місце збору літаків, "знову порадував нас результатом".

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"ЗСУ знову завдали удару по аеропорту Чорнобаївки і, за попередніми даними, знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ Південного військового округу РФ. Це напрямок, який відповідав за ОРДЛО – створення та постачання збройних сил так званих "ЛДНР"... За попередніми даними, командувач цієї армії загинув", – заявив Арестович.

Ексдепутат Верховної Ради Борислав Береза заявив у Facebook 18 березня, що ЗСУ вже вшосте завдали удару по окупантах у Чорнобаївці.

Окупантів регулярно накривають вогнем у Чорнобаївці

У вівторок, 15 березня, з території міжнародного аеропорту "Херсон" піднялися клуби диму – українські захисники розбили військову техніку російських окупантів.

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Вертольоти, що палали, потрапили на супутникові знімки. На збільшених кадрах видно, що горить кілька вертольотів.

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Фото CNN

Вночі проти 7 березня українські військові завдали ударів по аеродрому. Як результат, знищено ворожу техніку, зокрема 30 вертольотів.

Спочатку про те, що удару завдали ЗСУ, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Своєю чергою командування морської піхоти ЗСУ уточнило, що в результаті удару по аеродрому було знищено 30 вертольотів ворога, а також жива сила та інша військова техніка.

27 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, як українські військові за допомогою безпілотників "Байрактар" знищили колону ворожої техніки у Чорнобаївці.

"Що "Байрактор" животворний робить!" – написав головнокомандувач ЗС України.

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