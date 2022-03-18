Мертва петля для ворога. ЗСУ ліквідували в Чорнобаївці генерал-майора та командарма РФ Мордвічова

Радник керівника ОПУ розповів про успіхи українських військових на Херсонщині

Мордвічова ліквідували разом із передовим командним пунктом ворожої 8-ї армії РФ

Збройні сили України під час обстрілу зайнятого окупантами аеродрому в Чорнобаївці Херсонської області знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. А разом з ним – її командувача та начальника штабу генерал-майора Андрія Мордвічова.

Мертва петля Чорнобаївки

Ворог у п'ятницю, 18 березня, знову зазнав нищівних втрат на аеродромі в Чорнобаївці. Згідно з озвученими військовими даними – вже вчетверте.

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І цього захисники України знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ Південного військового округу РФ.

"Хочу повідомити, що аеродром у Чорнобаївці Херсонської області, який росіяни використовують під свій командний пункт та місце збору літаків, знову порадував нас результатом. ЗСУ знову завдали удару по аеропорту Чорнобаївки", – повідомив на брифінгу позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Як зазначив Арестович, за попередніми даними, ЗСУ знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ. І командувач цієї армії – загинув.

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"Можливо, не лише він, а ще кілька генералів. Інформація уточнюється", – сказав позаштатний радник керівника ОПУ.

Арестович зауважив, що 8-а армія відповідала за ОРДЛО – створення та постачання до збройних сил так званих "ЛДНР".

Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що ліквідований командувач 8-ої загальновійськової армії – це генерал-лейтенант Андрій Мордвічов.

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Непрямо підтвердило цю інформацію і російське видання The Insider, яке працює зі столиці Латвії Риги. Вони одразу вказали ім'я генерал-майора в опублікованій з брифінгу новини про успіхи ЗСУ у Чорнобаївці – хоча Арестович його не називав.

Згідно з російською версією "Вікіпедії", Андрій Мордвічов – генерал-лейтенант збройних сил РФ, начальник штабу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу. Зазначається, що він помер 18 березня 2022 року, проте інформація поки що попередня.

ЗСУ розбомбили гелікоптери окупантів під Херсоном

Українські захисники розбили військову техніку російських окупантів на аеродромі у Чорнобаївці під Херсоном. Вертольоти, що горять, потрапили на супутникові знімки. Фото опублікував американський телеканал CNN.

У вівторок, 15 березня, з території міжнародного аеропорту "Херсон" піднялися клуби диму. На збільшених кадрах видно, що горить кілька вертольотів.

Фото CNN