День святого Валентина: ТОП ювелірних подарунків для жінок

Коли ялинкові прикраси відправляються у шафу, а шампанське та мандарини вже втрачають свою особливу новорічну магію, пора готуватись до наступного свята, адже лишилось зовсім небагато часу. Вітрини магазинів поступово наповнюються листівками, плюшевими ведмедиками, шоколадними сердечками та іншою атрибутикою, а це означає, що наближається найромантичніший день року – свято усіх закоханих. Цей день наповнений коханням та ніжністю, флюїди можна відчути навіть у повітрі, і кожен прагне здивувати свою половинку надзвичайним подарунком, котрий без слів продемонструє щирі почуття. Із цим завданням якнайкраще впорається коштовний подарунок – ювелірні прикраси зберігатимуть свій чарівний блиск роками та день за днем нагадуватимуть коханій про вас, повертаючи до теплих спогадів та викликаючи посмішку. Якщо ви поки не визначилися із моделлю прикраси, яка ідеально пасуватиме вашій обраниці та повною мірою виразить ваші до неї почуття, пропонуємо до вашої уваги вибірку безпрограшних варіантів подарунка на День святого Валентина.

Якщо не каблучка, то що?

У подарунок дружині чи нареченій доречно дарувати каблучку з коштовним камінням, але що ж робити, якщо вступати у шлюб ви поки не плануєте або ж банально не знаєте розмір пальця і не хочете ризикувати? Не хвилюйтесь, адже у нашому каталозі ви знайдете безліч романтичних подарунків, не гірших за найрозкішніші каблучки, але не прив’язаних до теми освідчення.

Ми підібрали кілька актуальних варіантів, які гарантовано припадуть до смаку кожній дівчині:

витончене золоте кольє на тонкому ланцюжку, декороване написом "Love";

тематичний браслет з ключем та замком у формі серця;

ніжна підвіска у вигляді ключика – дуже символічний подарунок у день закоханих;

сережки, прикрашені символом нескінченності з блискучими фіанітами.

Загалом, ви можете обрати будь-які коштовні прикраси, декоровані серцями, романтичними написами та символами, квітами та іншою символікою, пов’язаною із ніжними почуттями. Цінний золотий подарунок радуватиме око багато років, коли квіти та солодощі забудуться вже за тиждень.

Справи сердечні

Серце – це, безсумнівно, головний символ Дня закоханих. Усі листівки, цукерки, сувеніри, приурочені до романтичного свята, зроблені у формі серця чи прикрашені різноманітними серденьками. А отже будь-яка прикраса, оформлена у відповідному стилі, буде вдалим подарунком.

На сторінках інтернет-магазину "Столичної Ювелірної Фабрики" ви знайдете різноманітні каблучки, сережки, браслети, кольє та підвіси з найважливішим символом свята 14 лютого. Якщо вагаєтесь з вибором, то радимо врахувати наступні фактори:

Оберіть колір золота: червоний, білий чи жовтий – той, який дівчина найчастіше обирає, щоб прикраса пасувала до решти її прикрас.

Обов’язково зверніть увагу на стиль одягу та прикрас, які присутні в гардеробі. Дівчатам, що обирають більш стримані образи, краще дарувати лаконічні та мінімалістичні дизайни, а шанувальницям яскравих та сміливих нарядів можна придбати більш масивні та об’ємні ювелірні прикраси.

Прислухайтеся до побажань вашої обраниці. Імовірно, вона не раз обмовилася словом про те, що до ланцюжка не погано б придбати оригінальну підвіску або ж вийшла нова колекція, про сережки з якої вона мріє понад усе.

Головна порада – опирайтеся у першу чергу на вподобання дівчини. Ніхто краще за вас не знає, який саме подарунок зробить її щасливою.

Колір кохання

Можливо, не кожній жінці сподобаються ніжні прикраси із серденьками та ключиками, але й тут ми знаємо, як обрати прекрасний подарунок з романтичним підтекстом. Зверніть увагу не на форму оздоблення, а на колір!

Прикраси у червоних відтінках або з камінням кольору пристрасті та кохання неодмінно приємно вразять вашу кохану. Каблучка з рубіном чи сережки, декоровані гранатами, стануть шикарним доповненням до елегантного жіночого іміджу. Червоний камінь, оточений сліпучим сяйвом прозорих фіанітів або діамантів, здатний переливатися ще більш глибокими та насиченими відтінками.

Попри всю популярну тематичну символіку існує подарунок, який вразить кожну жінку, незалежно від її віку, темпераменту та смаків. Йдеться про найбільш жадане коштовне каміння у світі – діаманти. Їх розкішний блиск завжди асоціюється з вічним коханням, вірністю та відданістю, адже немає нічого міцнішого за бездоганний діамант.

Обгортка важлива!

Коли подарунок вже обрано, час подбати про подачу, адже атмосфера також займає далеко не останнє місце для створення романтичного настрою. Подбайте про особливий настрій, візьміть букет її улюблених квітів та покладіть прикрасу до футляру або у тематичну коробочку, щоб ювелірний подарунок виглядав максимально презентабельно. Тим самим ви додатково подаруєте дівчині неймовірне відчуття інтриги, поки вона відкриватиме упаковку, здогадуючись про її вміст.

За 20 років бездоганної роботи "Столична Ювелірна Фабрика" поєднала величезну кількість закоханих сердець. Ювелірні прикраси – найкращий подарунок, адже неймовірний блиск, що не тьмяніє з роками, буде щодня нагадувати парам про найромантичніші моменти їх стосунків, підтримуючи полум’я кохання та пристрасті.

Покажіть своїй другій половинці, яке важливе місце вона посідає у вашому житті, за допомогою прикрас від "Столичної Ювелірної Фабрики".

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