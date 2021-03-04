Русский
$ 27,85
33,56
  1. Новини України

Денісова намагається скасувати платні камери в СІЗО через суд

4 березня, 06:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Омбудсмен вважає дискримінаційним пілотний проєкт Мін'юсту

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до Міністерства юстиції України, яка вимагає скасувати указ про запровадження платних камер у слідчих ізоляторах.

Реклама

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

Перше засідання у справі призначене на 18 березня 2021 року.

Денісова просить суд визнати протиправним наказ Мін'юсту від 6 травня 2020 року "Про затвердження Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України".

В тренді
Санаторій, психолог чи волонтери: хто допоможе сотням тисяч ветеранів війни на Донбасі

Омбудсмен також вимагає зобов'язати відповідача виключити спірний наказ з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.

Реклама

Раніше Денісова заявляла, що вважає дискримінаційним пілотний проєкт зі створення в СІЗО платних камер.

Нагадаємо, у слідчих ізоляторах України запустили експериментальний проєкт надання платних послуг – ув'язнені тепер можуть за гроші отримати камеру з кращими умовами. Розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: в Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень на місяць.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

суд камера СІЗО Мін'юст Людмила Денісова
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Антициклон
Антициклон "Жаклін" несе нам сонце і тепло до +15: синоптик порадувала прогнозомУкраїна
Знову? В Україну йде похолодання і сніг, буде навіть мороз
Знову? В Україну йде похолодання і сніг, буде навіть морозУкраїна
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 року
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 рокуЕкономіка
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?Економіка
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти