Денісова намагається скасувати платні камери в СІЗО через суд

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до Міністерства юстиції України, яка вимагає скасувати указ про запровадження платних камер у слідчих ізоляторах.

Реклама

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

Перше засідання у справі призначене на 18 березня 2021 року.

Денісова просить суд визнати протиправним наказ Мін'юсту від 6 травня 2020 року "Про затвердження Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України".

Омбудсмен також вимагає зобов'язати відповідача виключити спірний наказ з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.

Реклама

Раніше Денісова заявляла, що вважає дискримінаційним пілотний проєкт зі створення в СІЗО платних камер.

Нагадаємо, у слідчих ізоляторах України запустили експериментальний проєкт надання платних послуг – ув'язнені тепер можуть за гроші отримати камеру з кращими умовами. Розмір оплати залежить від терміну перебування в камері: в Києві – 2000 гривень за добу, 8000 гривень за тиждень і 12 000 гривень на місяць.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама