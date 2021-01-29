Депутат звинуватила МОЗ в поганому тестуванні на COVID-19. Степанов назвав це хайпом

В ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" член Комітету ВР України з питань здоров’я нації Ольга Стефанішина звинуватила міністра охорони здоров'я Максима Степанова в "недостатньому налагодженні медичної системи".

Реклама

"Відповідь на питання, чому в Україні так мало випадків (коронавірусу – Ред.) проста – тому що в нас дуже мало тестів. Чому? Це питання до міністра Степанова, який не зміг налагодити цей процес. Люди не ходять тестуватися, бо в них немає доступу та їм не зручно. 70% тестів у Києві – це приватні лабораторії, бо в державні люди не ходять. Саме ви не змогли налагодити цей процес", – звернулася до Степанова Стефанішина.

Водночас міністр охорони здоров'я назвав її слова "хайпом".

В тренді Закон про реєстрацію вакцин від COVID-19: у чому його важливість для України

"Я думав, що вже в своєму хайпі вони перейдуть до вакцинації. Але ми знову повернулися до тестів. Спочатку були маски, потім апарати ШВЛ, потім вакцинація. Я знаю, що буде далі. Комусь просто хайпувати, а комусь дійсно робити і показувати результати", – відповів Степанов.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама