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Депутати проігнорували термінове засідання – в Раді антирекорд відвідуваності

20 липня 2021 14:10

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука розсмішила така явка депутатів – такого ще не було на позачергових засіданнях

/ Фото: уніан

У Верховній Раді почалася позачергова сесія, проте на неї зареєструвалися менше 100 народних депутатів.

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Першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука розсмішила така явка депутатів – в залі зареєструвалися лише 99 осіб.

Засідання парламенту може йти в такому складі, а ось такою кількістю депутатів не вийде ухвалити якісь рішення. Один з депутатів зазначив, що рішення повинні ухвалюватися більшістю голосів від конституційного складу. На що Стефанчук відповів зворотне.

"У Регламенті ВР тільки у 1994 році була стаття, яка чітко регламентувала прив'язаність проведення засідань в залежності від існуючого кворуму. Після цього ні в Регламенті 2006 року, ні 2008-го, ні 2010-го (яким зараз користуються депутати) немає залежності повноважності ВР щодо кількості депутатів в Раді", – сказав він.

Зазначимо, що на сьогоднішньому засіданні депутати спробують розблокувати судову реформу, яку заблокували низкою проєктів постанов.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Рада підтримала пропозиції Зеленського щодо судової реформи – йдеться про закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Пізніше був ухвалений другий закон судової реформи – щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

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