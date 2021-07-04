Діти українських військових і переселенців з ОРДЛО відпочинуть у Хорватії

На початку липня в Хорватію на відпочинок приїдуть 100 дітей біженців з Донецької та Луганської областей та дітей загиблих і поранених воїнів української армії

Хорватія відновила програму з реабілітації та оздоровлення на Адріатичному узбережжі дітей воїнів – захисників України та дітей із сімей, постраждалих від агресії Росії на сході України.

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Про це пише nbnews.

За словами організатора і почесного консула України в Республіці Хорватія Івіци Пірича, ще 150 дітей із сімей українських військовослужбовців і біженців прибудуть на оздоровлення в Хорватію у вересні 2021 року.

"Українські діти знову повернулися до Хорватії, і для мене це найголовніше. У ці літні дні вони знову зможуть насолодитися морським повітрям, яскравим сонцем, чудовими краєвидами та смачними стравами хорватської кухні. Я дуже радий їм у цьому допомогти", – сказав Пірич.

Також у престижному міжнародному дитячо-юнацькому футбольному турнірі Dalmatinco Cup 2021 беруть участь представники українських команд – донецького "Шахтаря" і київського "Арсеналу".

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За інформацією Пірича, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович прибуде до Києва 23-24 серпня, у дні святкування 30-річчя незалежності України.

Також нагадаємо, представники України в ТКГ постійно ставлять питання про розблокування пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі бойовиками – одну з пропозицій було зроблено перед Великоднем, але цього так і не відбулося.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: