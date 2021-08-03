Русский
$ 26,84
31,9
  1. Новини України

Дівчині Шишова стало погано під посольством Білорусі: "Перестаньте ходити з квітами ... Їм все одно"

3 серпня 2021 21:13

Ігор Сєров , Ірина Ковальчук

На акції під білоруською дипмісією дівчина загиблого опозиціонера закликала до більш рішучої боротьби

Дівчина Шишова закликала припинити ходити з квітами / Колаж "Сегодня"

Дівчина Шишова закликала припинити ходити з квітами / Колаж "Сегодня"

У вівторок ввечері в Києві на акцію під посольством Білорусі в Україні в пам'ять про загиблого голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" Віталія Шишова прийшла його дівчина Божена Жолудь. У коментарі "Сегодня" вона розповіла про дивні обставини його смерті.

Реклама

Дівчині Віталія Шишова було дуже важко перебувати біля посольства Білорусі / Фото Ігоря Сєрова

Дівчині Віталія Шишова було дуже важко перебувати біля посольства Білорусі / Фото Ігоря Сєрова / Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Зокрема, дівчина підтвердила, що Віталій ніколи не здійснював пробіжок там, де його знайшли повішеним.

Читайте також: Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)

Реклама

Божена виступила на мітингу, ледве стримуючи сльози.

У своєму виступі дівчина сказала: " Перестаньте ходити з квітами. Сьогодні це сталося з Віталіком, завтра це станеться з вами. А їм все одно на те, що ми тут зібралися, на те, що ми тут кричимо. Я прошу, покласти квіти, покласти плакати і почати не мирний протест. Взяти в руки вила, нарешті. Я думаю, що Віталій дуже б цього хотів ".

До посольства Білорусі в Києві прийшли кілька сотень людей / Фото Ігоря Сєрова

До посольства Білорусі в Києві прийшли кілька сотень людей / Фото Ігоря Сєрова

В тренді
Коронавірус набирає обертів. Скільки українців захворіли за добу
Коронавірус не відступає. Фото: колаж Routes/Pixabay

Після виступу їй стало дуже погано. Друзі посадили дівчину на бордюр і кілька хвилин приводили до тями, після чого всі разом пішли.

Реклама

Друзі пари повідомили "Сегодня", що похорон Віталія відбудуться після того, коли видадуть тіло. Планують провести кремацію, а поки збирають гроші на поховання.

Читайте також: Загадкова смерть білоруського опозиціонера Шишова: перші версії й думки експертів

Нагадаємо, в Києві сьогодні, 3 серпня, знайшли мертвим громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" ( "Беларускі будинок ва Украіне"). Відомо, що хлопець зник ще 2 серпня. Імовірно, Шишов вийшов на щоденну пробіжку і зник.

Приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було ніяких – у хлопця було багато планів на життя. Вона додала, що йому і його дівчині напередодні надійшла інформація, що готується операція по його усуненню білоруської спецслужбою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозами
В Україну увірветься похолодання: де спаде спека і кому не пощастить з грозамиУкраїна
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День НезалежностіУкраїна
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курсФінанси
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українців
Нещеплених від COVID-19 не пустять на роботу? Що чекає на українцівУкраїна
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погода
В Україні оголошено штормове попередження: де зіпсується погодаУкраїна
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти