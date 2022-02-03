Дніпровський стрілець Рябчук раптово відмовився від свідчень та змінив адвоката

Рябчук заявив, що давав показання під примусом. / Фото: Колаж: Сьогодні
Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв п'ятьох людей в Дніпрі, відмовився від своїх показань та змінив адвоката.
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Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв п'ятьох людей в Дніпрі, відмовився від своїх показань та змінив адвоката.
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