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Дніпровський стрілець Рябчук раптово відмовився від свідчень та змінив адвоката

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 лютого, 21:46
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Він заявив, що його зізнання були взяті під примусом та погрозами
Рябчук заявив, що давав показання під примусом.
Рябчук заявив, що давав показання під примусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв п'ятьох людей в Дніпрі, відмовився від своїх показань та змінив адвоката.

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