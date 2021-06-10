Дощі без змін: прогноз погоди на 10 червня (карта)

Дощовий циклон в Україні не відступає, синоптики як і раніше прогнозують грози та місцями шквальний вітер

В Україні у четвер, 10 червня, продовжаться вже звичні для українців за останній тиждень грози. Температура повітря в середньому по країні також не зміниться – 22-25 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві в передостанній робочий день обіцяють усе ті ж 22-24 градуси і грозові дощі.

У центральних і північних областях також без змін – 22-24 градуси в Чернігові, Черкасах і Кропивницькому і 21-23 у Сумах. І скрізь як і раніше прогнозують грози.

Трохи тепліше на заході України – до 25 градусів, але там також суцільні дощі і грози.

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Південь і східні області також продовжує заливати і так само жарко – 23-26 градусів, а відповідно й сильно "парить". Вітер скрізь північно-західний 5-10 м/с.

Нагадаємо, згідно з прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, в Україні продовжить бушувати дощовий циклон, "приправлений" грозами, також можливі шквали і град.

Ми також писали, що в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, у маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а містяни влаштували розваги на воді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків також накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.