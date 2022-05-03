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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі та до +23 градусів. Погода в Україні на 3 травня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 травня, 06:00
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У десятьох областях країни прогнозують дощ
В Україні прогнозують дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україні прогнозують дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 3 травня, буде теплою. Протягом дня у деяких областях країни прогнозують опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощ прогнозують у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території – мінлива хмарність. Вітер – південно-західний, 3-8 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 16 до 23 градусів тепла. На сході прогнозують +15...+18 градусів.

У північних регіонах – 16-20 градусів тепла. На півдні очікується 15-20 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ, 17-19 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо – +15...+17 градусів.

Якою буде погода в Україні у травні?

У травні середня місячна температура повітря прогнозується на 1-1,5 градуса вище за норму.

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Згідно з прогнозом, місячна температура повітря очікується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах – 11-14 градусів). Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (у Карпатах – 102-128 мм), що у межах місячної норми.

За спостереженнями, зазвичай середня місячна температура повітря у період становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах – 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 0-6 градусів морозу, у Карпатах та на північному сході – до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів – 1-3 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму – до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму – 26-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів становить зазвичай 22-60 мм, у західних, Вінницьких областях та горах Криму – 62-81 мм, у Карпатському регіоні – до 85-148 мм.

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