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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дожди и до +23 градусов. Погода в Украине на 3 мая (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 мая, 06:00
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В десяти областях страны прогнозируют дождь
В Украине прогнозируют дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Украине прогнозируют дождь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 3 мая, будет теплой. В течение дня в некоторых областях страны прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дождь прогнозируется во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 3-8 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 16 до 23 градусов тепла. На востоке прогнозируют +15...+18 градусов.

В северных регионах – 16-20 градусов тепла. На юге ожидается 15-20 градусов выше нуля.

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В Киеве прогнозируют дождь, 17-19 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо — +15…+17 градусов.

Какая будет погода в Украине в мае?

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градуса выше нормы.

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Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах – 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах – 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах – 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке – до 7-10 градусов мороза, на побережье морей – 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму – до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма – 26-29 градусов.

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