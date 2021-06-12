Дощі і грози: де погода не порадує українців (карта)

Синоптики очікують, що більшість регіонів заллє дощами, однак, середня температура буде триматися на рівні +23

У суботу, 12 червня, погода в Україні переважно буде дощовою, проте, в деяких регіонах буде сонячно і без опадів.

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Про це йдеться на сайті Укрігідрометцентра.

На заході України синоптики прогнозують дощі, вдень температура очікується від 21 до 24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 12 до 15 градусів.

У центрі країни також місцями очікуються опади. Днем синоптики прогнозують від 23 до 26 градусів, вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла.

У східних регіонах країни буде зберігатися дощова, але тепла погода. Температура вдень сягатиме позначки 25 градусів, а вночі очікується 13-15 градусів тепла.

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В той же час на півдні країни вдень синоптики прогнозують від 24 до 26 градусів тепла, а вночі від 13 до 15. Дощі очікуються тільки в деяких регіонах.

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