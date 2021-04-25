В Україну знову йдуть заморозки – прогноз погоди на початок тижня (карта)

26 і 27 квітня утримається холодна погода, в деяких регіонах прогнозують дощі, а в Карпатах може випасти мокрий сніг

Синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні – на території України зберігатиметься холодна погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 26 квітня

У понеділок, 26 квітня, в Україні буде досить прохолодно. Температура вночі 1-6° тепла, прогнозують заморозки 0-4°. Вдень прогнозують 6-11° тепла, на півдні та сході країни до 15° тепла. У Карпатах вночі 1-6° морозу, а вдень 1-6° тепла.

Синоптики прогнозують в південно-західній частині та більшості центральних областей вночі дощі, а в Карпатах ще й мокрий сніг. Вдень на більшості території – невеликі короткочасні дощі. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

У Києві вночі не прогнозують опади, а вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі ж – заморозки в повітрі 0-2°, вдень 8-10° тепла.

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Якою буде погода 27 квітня

У вівторок, 27 квітня, в Україні все ще буде холодно. Температура вночі в південній частині країни і в східних областях 1-6°тепла. Прогнозують заморозки 0-3°. Вдень прогнозують 7-12° тепла. У Карпатах температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вночі опади не прогнозують, лише в східних областях може йти дощ. Але вже вдень опади прогнозують по всій Україні, крім західної частини. Місцями можлива гроза. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

У Києві ніч вівторка буде без істотних опадів, а вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі – заморозки в повітрі 0-2°, вдень близько 10°тепла.

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Раніше ми повідомляли, що синоптики дали невтішний прогноз – в Києві кожну ніч з 24 по 27 квітня очікуються сильні заморозки.

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