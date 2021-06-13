Дощі знову накриють Україну – як зміниться погода в неділю (карта)

Погода в країні буде теплою, але дощовою. У всіх регіонах прогнозують грози та опади

У неділю, 13 червня, погода в Україні буде теплою, але дощовою. У всіх регіонах прогнозують грози та опади.

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Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

На заході країни синоптики прогнозують дощі, вдень температура очікується від 18 до 21 градуса тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 12 до 15 градусів.

В центрі країни також очікуються грозові дощі. Днем синоптики прогнозують від 19 до 23 градусів, вночі очікується від 12 до 15 градусів тепла.

У східних регіонах країни буде зберігатися дощова, але тепла погода. Температура вдень сягатиме позначки 26 градусів, а вночі очікується 13-16 градусів тепла.

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Водночас на півдні країни вдень синоптики прогнозують від 23 до 26 градусів тепла, а вночі від 15 до 17.

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