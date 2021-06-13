Русский
$ 27,11
32,99
  1. Новини України

Дощі знову накриють Україну – як зміниться погода в неділю (карта)

13 червня 2021 6:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

Погода в країні буде теплою, але дощовою. У всіх регіонах прогнозують грози та опади

У неділю, 13 червня, погода в Україні буде теплою, але дощовою. У всіх регіонах прогнозують грози та опади.

Реклама

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

На заході країни синоптики прогнозують дощі, вдень температура очікується від 18 до 21 градуса тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 12 до 15 градусів.

В центрі країни також очікуються грозові дощі. Днем синоптики прогнозують від 19 до 23 градусів, вночі очікується від 12 до 15 градусів тепла.

У східних регіонах країни буде зберігатися дощова, але тепла погода. Температура вдень сягатиме позначки 26 градусів, а вночі очікується 13-16 градусів тепла.

Реклама

Водночас на півдні країни вдень синоптики прогнозують від 23 до 26 градусів тепла, а вночі від 15 до 17.

Не пропусти!
А де була Росія? "Дияволи" з Бельгії поставили на місце команду Черчесова
Бельгія проти Росії в першому турі Євро-2020

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
Коротко і по справі. Що тепер буде з написом
Коротко і по справі. Що тепер буде з написом "Героям слава!" на формі збірної на Євро-2020Україна
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Вигадайте своє – Україна потролила МЗС РФ через вкрадену ідею ролика
Вигадайте своє – Україна потролила МЗС РФ через вкрадену ідею роликаУкраїна
Був п'яним і помер не відразу: подробиці смерті чоловіка в поїзді Раів-Київ (оновлено)
Був п'яним і помер не відразу: подробиці смерті чоловіка в поїзді Раів-Київ (оновлено)Україна
Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти