ДТП з мажором у Харкові: адвокат заявила, що загиблий водій був дуже п'яний за кермом

У крові чоловіка нібито містилося 3,65 проміле алкоголю

Адвокат Миколи Харківського назвала нові обставини ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові 16-річного Миколи Харківського заявила, що загиблий водій був п'яний. За її словами, саме це стало однією з причин його смерті.

Про це пише Newsroom з посиланням на коментар адвоката Інни Данилової.

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Що відомо про сп'яніння загиблого

Юрист стверджує, що лише наприкінці грудня отримала для ознайомлення матеріали справи. Вони мали результати судово-медичної експертизи за фактом смерті Ігоря Носова.

У документі було зазначено дві причини летального результату:

тілесні ушкодження, отримані внаслідок ДТП,

алкогольна інтоксикація.

За словами Інни Данилової, у крові чоловіка містилося 3,65 проміле алкоголю.

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Адвокат виправдовує підлітка

Спілкуючись з журналістами, вона заявила, що Микола Харківський лише зробив "дурну помилку".

"Адже саме в цей час доросла людина сіла за кермо в такому стані, адже це майже 4 проміле – смертельна доза. Звісно, загибель людини – це страшна трагедія. Але в цьому випадку якби Микола не врізався в нього, він би просто не доїхав", – розповіла адвокат.

Що відомо про резонансне ДТП у Харкові

26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові зіткнулися Chevrolet Aveo та Infiniti. За кермом елітної іномарки був 16-річний парубок, який їхав на червоний сигнал світлофора.

Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.

Водій автомобіля Chevrolet загинув на місці .

. Після ДТП 16-річний водій та три пасажири Infiniti – двоє 19-річних юнаків та 16-річна дівчина потрапили до лікарні. Поки водій-підліток був на госпіталізації, він заявив копам, що його авто нібито викрали.

Експертиза показала, що на момент ДТП Infiniti був у справному стані, зокрема гальмівна та рульова системи.

28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.

Наприкінці грудня у Харкові завершилося досудове розслідування у справі про смертельну ДТП.

19 січня буде підготовче засідання. Справа вестиме "знайома" підлітку суддя Тетяна Янцовська, яка раніше засудила його умовно.

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