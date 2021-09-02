Джон Гербст: зняття санкцій з "Північного потоку – 2" – серйозна помилка

Колишній посол США в Україні дав свою оцінку візиту Зеленського в США і ситуації навколо російського газопроводу

Джон Гербст розкритикував позицію Німеччини і США по "Північному потоку - 2" / Колаж "Сегодня"

Німецький бізнес став частиною проекту російської газотранспортної системи "Північний потік-2" і це дуже негативний момент для США. Про це заявив посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму (КБФ).

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"Геополітичний проект, який розпочався, тому що Путін зміг взяти до себе на роботу високих посадовців із Німеччини, які просувають російський бізнес. І німецький бізнес став частиною цього і почав впливати на політику в Німеччині. Це дуже погано для США. Ми не хотіли би підвищувати вплив Путіна на німецьку політику, особливо на тлі війни Путіна проти України, агресії проти Грузії", – вважає колишній американський дипломат.

На думку Джона Гербста, американський президент Джо Байден прийняв рішення про зняття санкцій з "Північного потоку-2", щоб поліпшити відносини між США і Німеччиною.

"Це була серйозна помилка, оскільки це дало можливість певним агентам у Німеччині, агентам впливу діяти від імені Путіна. І я гадаю, що це рішення Байдена є дуже непопулярним серед конгресменів, і в тому числі серед демократів", – підкреслив Гербст.

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Підсумок візиту в США

У той же час Джон Гербст позитивно оцінив спільну заяву США та України, що з'явилася за підсумком переговорів президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

"Україна і надалі буде співпрацювати з Конгресом у плані роботи над подальшими санкціями проти "Північного потоку-2" з боку Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що робота буде продовжуватися саме в такому напрямку", – резюмував колишній дипломат.