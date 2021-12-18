Ледь не змолотило ноги. В Сумській області комбайн наїхав на чоловіка (відео)

Рятувальники обережно діставали ноги постраждалого з жатки комбайну

Чоловік дивом вижив. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Сумській області стався небезпечний інцидент під час збирання кукурудзи. Комбайн наїхав на чоловіка, який опинився серед поля.

Про це повідомилиу ДСНС.

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Подробиці

Подія сталася близько 2 години ночі. на кукурудзяному полі у місті Дружба. Чоловік 1963 року народження потрапив під комбайн.

На місце виклику прибуло відділення групи спеціальної пожежної техніки. Як було встановлено, ноги чоловіка затиснули жатки комбайна. Працювати рятувальникам довелось вкрай обережно, щоб ще більше не травмувати чоловіка.

Постраждалого госпіталізували

Під наглядом медиків співробітники ДСНС обережно вивільнили постраждалого. Використовуючи ноші рятувальники транспортували чоловіка до автомобіля "швидкої". Медпрацівники доправили його до лікарні.

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До операції залучалося 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В Черкаській області чоловіка вбило зерном

В Черкаському районі під час розвантаження соняшника на зерновому складі у селі Рацево засипало двох людей. Один із робітників помер на місці, інший – опинився в лікарні.

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Інцидент стався 30 листопада на складі ТОВ "Аграріко". Вантажний автомобіль після проведення перевірки якості зерна був відправлений на приймальний бункер. Водій автомобіля під час зсипання зерна включив підйом кузова автомобіля для вивантаження зерна. Після цього відкрив задні ворота кузова і великий потік зерна збив його з ніг та засипав.

За даними поліції, із зернової ями чоловіка намагався витягти робітник, що став очевидцем, та і його засипало насінням. Обох потерпілих діставали інші працівники, які почули й поспішили на крики.

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