Ексдепутат Червоненко влаштував скандал на заправці в Івано-Франківській області

Політик заявляв, що має документи від ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній міністр транспорту та зв'язку, екснардеп Євген Червоненко вчинив скандал на заправці у Яремчі Івано-Франківської області. Про це повідомив блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

Червоненко кричав на працівників заправки, бо йому сказали, що можна заправити автомобіль лише за літражем, а не до повного бака. Він стверджував, що має документи від ЗСУ на машину, і тому йому потрібний лише повний бак.

Реклама

Стерненко запитав, чому Червоненко, який хвалив російську армію і стверджував, що битиме кожного, хто спробує зняти з його авто російський прапор, досі на волі, а також, що він робив на Прикарпатті.

"Яким боком це проросійське опудало у ЗСУ, та які бойові завдання він виконував на Івано-Франківщині?" – написав активіст.

Також ми писали: